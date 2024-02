Premios SAG 2024: Barbie no logra romper la racha y se va a casa con las manos vacías. Hola, Barbie! Luego de una temporada de premios que reconoció a la comedia sólo con nominaciones, los premios SAG 2024 no han sido la excepción y han dejado ir al elenco de Barbie con las manos vacías. Ryan Gosling estaba nominado por Mejor actor de reparto y Margot Robbie por Mejor actriz. Desafortunadamente ninguno de los dos lo ha conseguido, marcando así otra derrota para una de las películas más grandes del 2023. Qué pasó con Barbie en los SAG 2024?. Los SAG, que son los premios del Sindicato de Actores, no otorgaron ningún reconocimiento a Barbie para sorpresa de todos, aumentando la duda de si la película logrará hacerse de algo en la entrega del Óscar. El filme sigue el intento de la muñeca por viajar al mundo real, en donde descubre el patriarcado, y para dar con la niña triste que está jugando con ella, hecho que la está haciendo malfuncionar en la ideal Barbieland. Esto se da casi un mes después de que los Oscars le dieran la espalda a Greta Gerwig y Margot Robbie, directora y protagonista, en sus propias nominaciones. El hecho fue uno que lamentó el mismo Gosling, quien sí llegó a ser considerado para esa misma categoría en los premios que se entregarán el segundo fin de semana de marzo. Gosling, pese a tener una excepcional carrera en el cine dramático, ha recibido menciones al Óscar sólo en dos ocasiones previo a Barbie. La primera por el drama Half Nelson y luego por el musical La La Land: Una Historia de Amor . No obstante, el intérprete ha impresionado en toda clase de producciones y será interesante ver si el giro más cómico que mostró con Ken no lo empuja de nuevo hacia proyectos de este género. A pesar de no estar nominada en esta ocasión, Robbie también ha sido una consentida de la Academia. En su carrera, ha sido nominada a Mejor actor y Mejor actriz de reparto por la biografía Yo, Tonya y El Escándalo , respectivamente. Aunque quedó fuera este año en el rubro de actuación, como productora de Barbie, tiene una más por la categoría de Mejor película y, en caso de que ganara, se quedaría con la estatuilla correspondiente. En cuanto a la temporada de premios, los recipientes de este año han sido bastante predecibles y consistentes entre las diferentes instituciones y organizaciones que los otorgan. Los SAG tuvieron este año una entrega particularmente celebratoria tras conseguir la mayoría de sus exigencias tras pasar una buena parte del 2023 en huelga contra los estudios más importantes de Hollywood. Así que ahí lo tienen, los SAG 2024 fueron inmunes a la Kenergía y el encanto de un par güeros despistados. En cuanto a Barbie, recuerden que la película ya se encuentra disponible en HBO Max y que los Óscar tendrán lugar el próximo domingo 10 de marzo. ¿Será que la comedia de Greta Gerwig logrará romper su mala racha? Ya lo descubriremos muy pronto.