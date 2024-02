La cantante y actriz Jennifer Lopez tiene la agenda muy apretada estos días, y no es para menos. La diva del Bronx acaba de lanzar al mercado su nuevo disco, ‘This is Me… Now’, inspirado en la segunda etapa de su mediática historia de amor con su ya marido Ben Affleck. Por si eso fuera poco, la artista acaba de estrenar una película, mezcla de ficción y documental, con la que pone imágenes a sus canciones, y muy pronto se embarcará en una gira mundial que podría ser la última de su carrera. A su paso por el programa de Jimmy Fallon, la intérprete neoyorquina, de 54 años, no ha querido hablar abiertamente de su futuro a largo plazo, pero ha dejado alguna señal que ha preocupado a sus fans, sobre todo a los que se encuentran fuera de Estados Unidos. Al ser preguntada por sus próximos conciertos, Lopez no ha dudado en celebrar la noticia. «¡Sí, vamos a hacerlo!», ha confirmado, para añadir justo a continuación: «¡Mi último hurra!». La artista no ha desarrollado esa cuestión, lo que no ha hecho otra cosa que generar inquietud entre sus seguidores, y se ha limitado a exponer sus objetivos de cara a unos conciertos que arrancarán en Norteamérica el próximo mes de junio. Aunque todavía no hay confirmación oficial, se espera que Jennifer Lopez haga acto de presencia también en Sudamérica y Europa, aunque algunos de esos espectáculos podrían enmarcarse ya en 2025. «Siempre he tenido la misma meta cuando la gente viene a mis shows. Quiero que se vayan a casa pensando: ‘Ha sido el mejor show que he visto nunca’. Eso es lo que quiero», ha asegurado con vehemencia en su entrevista. Sin embargo, en este caso sus expectativas y su nivel de autoexigencia han sido mayores que nunca, dado el carácter tan personal de su nuevo álbum y el trabajo ya desarrollado en el plano coreográfico para la citada película, titulada ‘This Is Me… Now: A Love Story’ y disponible en Prime Video. «De todos los discos que he hecho, siento que éste es el que realmente está preparado para plasmarse en el escenario, debido a la película. Está listo. Toda la coreografía está hecha. Todo está preparado para salir ahí fuera», ha señalado con entusiasmo. «Porque empecé como bailarina… Todo lo que hago está basado en el movimiento. Cuando estoy haciendo música, siempre le digo a los productores: ‘Vamos, tenemos que darle ritmo, tengo que ser capaz de hacer esto en el escenario’»», ha indicado.