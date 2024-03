El desubicado posteo de Kim Kardashian sobre Kate Middleton tras confirmarse su estado de salud. Desde hace algunas semanas, Kate Middelton viene siendo la protagonista de todas las portadas de los medios de comunicación en el mundo dada su “desaparición pública” desde diciembre del año pasado. Y aunque recientemente se supo que el motivo de su silencio tiene que ver con que está siendo tratada por un cáncer, en las redes sociales se estuvieron comentando todo tipo de teorías conspirativas al respecto. Incluso una enorme profusión de memes. En esta última se anotó Kim Kardashian, quien días atrás hizo un chiste con esta desaparición y que, tras conocerse la noticia de la enfermedad de la princesa de Gales, quedó algo desubicada. “En camino a buscar a Kate”, escribió la reconocida influencer en el epígrafe de un posteo que publicó en su Instagram donde se la ve frente a una camioneta y como queriendo poner manos a la obra. Kardashian aprovechó el posteo para publicar otras fotos en las que mostraba su look, algo que suele hacer en sus publicaciones. A 6 días de la publicación, varias horas después de que se conozca el diagnóstico de la Princesa de Gales, la mediática no había borrado el posteo e incluso había comenzado a recibir fuertes críticas seguir manteniéndolo en su cuenta de la red social. Desde que se conoció que el 16 de enero la princesa de Gales, Kate Middleton, se había sometido a una cirugía de abdomen programada, las especulaciones sobre su estado de salud no tardaron en reproducirse. Es que desde la corona británica sólo se había limitado a informar que la operación había resultado “exitosa”, pero no dieron más detalles acerca del motivo y la recuperación. Apenas un comunicado, el Palacio de Kensington hizo saber que la princesa de Gales permanecería hospitalizada entre diez y catorce días en The London Clinic —el mayor hospital privado independiente del Reino Unido—, y que “en base a los consejos médicos, es —dijo— improbable que regrese a sus obligaciones públicas hasta la Semana Santa