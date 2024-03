Cameron Diaz y su esposo se convierten en padres por segunda vez y revelan el peculiar nombre de su hijo. Cameron Diaz y su esposo Benjamin Madden le dieron la bienvenida al nuevo miembro de su familia, un bebé que llega a complementar su familia. A través de sus redes sociales, la pareja hizo el anuncio del arribo del pequeño, e incluso revelaron su nombre: Cardenal Madden, aunque no postearon foto de él, debido a temas de seguridad. «Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardenal Madden. ¡Es increíble y todos estamos muy felices de que esté aquí! Por la seguridad y privacidad de los niños no publicaremos ninguna foto, pero es muy lindo. Nos sentimos muy bendecidos y agradecidos. Les enviamos mucho amor de nuestra familia a los suyos. ¡¡Mis mejores deseos y buenas tardes!!», se lee en el mensaje compartido por ambos. Y como no compartieron fotos del bebé, el mensaje va acompañado de un dibujo con el mensaje «Un pajarito me susurró», en referencia al nombre de ave que eligieron para su nuevo hijo. Cardenal Madden es el segundo hijo de la pareja. El bebé llega a un lugar rodeado de amor, encabezado por la actriz de 51 años, su esposo de 46, quienes ya tienen experiencia como padres pues tienen a su hija de 4 años, Raddix, quien nació el 3 de enero de 2020 mediante gestación subrogada. En ese momento, la pareja también hizo el anuncio en las redes sociales, al igual que su hermano pequeño. «Feliz año nuevo de parte de los Maddens. Estamos muy felices, bendecidos y agradecidos de comenzar esta nueva década anunciando el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden. Ella capturó instantáneamente nuestros corazones y completó nuestra familia», escribieron en ese entonces. La historia de amor de Diaz y Benji inició luego de que su cuñada, Nicole Richie, los presentara en una cena, ella está casada con el hermano gemelo de Benji, Joel Madden, y comparten dos hijos. Cameron y Benji se comprometió en diciembre de 2014 y se casaron en su casa de Beverly Hills, California, el 5 de enero de 2015. En 2021, la actriz que fuera una de las mejores pagadas de la industria, anunció que se tomaría un descanso en la actuación para priorizar su familia. «He dado más de la mitad de mi vida al público. Siento que está bien que ahora me tome un tiempo para mí», expresó en ese momento. Por su parte, su esposo sigue siendo miembro del grupo de rock Good Charlotte, pero ha pasado menos tiempo haciendo música en los últimos años, más enfocado en su familia.