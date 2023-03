Digital Factory: una solución para ayudar a las empresas a acelerar su digitalización empresarial

La necesidad de las empresas de contar con aplicaciones de software modernas y eficientes, que les permitan ser más competitivas en un mundo cada vez más digitalizado es cada vez mayor. Esta tendencia ha sido impulsada por la creciente demanda de productos y servicios digitales por parte de los consumidores y por la necesidad de las empresas de adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones del mercado.

Asimismo, el mercado actual exige a las organizaciones la adopción de la nube y de soluciones como servicio, permitiéndoles a su vez reducir costos y mejorar la eficiencia en el desarrollo y mantenimiento de sus aplicaciones de software.

Ante esta realidad, la solución de Digital Factory se ha convertido en una solución imprescindible para las empresas que buscan mantenerse competitivas, ya sea extendiendo la vida útil de sus inversiones en software o creando nuevos productos digitales modernos. Al adoptar esta solución, las empresas pueden construir y gestionar componentes de software con eficiencia y calidad, adoptando regularmente nuevas tecnologías para responder a las necesidades del mercado, al mismo tiempo que se adaptan a las tendencias, como la adopción de metodologías ágiles y la nube.

Sin embargo, no todas las empresas poseen el expertise en desarrollo, modernización y evolución de sus aplicaciones de negocio, o si lo poseen, no cuentan con el tiempo para dedicarle a mantener vigentes sus aplicaciones de negocio a la misma velocidad que lo exigen los cambios del mercado. Digital Factory busca brindar valor tanto a organizaciones que requieren extender su capacidad de desarrollo o a aquéllas que del todo no cuentan con un equipo propio de desarrollo de software o a las que por períodos de tiempo necesiten acelerar el lanzamiento de nuevos Productos Digitales.

El servicio de Digital Factory de GBM está formado por un equipo multidisciplinario de expertos en tecnología, que trabajan juntos para brindar a las empresas soluciones que se adaptan a sus necesidades de negocio.

“Estamos en una nueva era de consumo digital, donde las empresas líderes han logrado ventajas competitivas haciéndose globales y digitales. Con Digital Factory, queremos ayudar a las empresas a convertirse en negocios programables y consumibles digitalmente, sin importar su industria o sector”, comentó Rubén Castillo, Coordinador de Ventas de Digital Factory de GBM.

Con un enfoque en la eficiencia y la calidad, Digital Factory adopta regularmente nuevas tecnologías para responder a las necesidades del mercado, ayudar a las empresas a mantenerse a la vanguardia de la innovación y asegurar la entrega de soluciones de software de alta calidad en tiempos reducidos, a la vez que impulsa el uso de soluciones de nube, lo que permite a las empresas ahorrar costos en la construcción y mantenimiento de sus soluciones de software.

Ademas permite a las empresas construir y gestionar componentes de software con eficiencia y calidad, adoptando regularmente nuevas tecnologías para responder a las necesidades del mercado. Esta solución puede actuar en tres niveles de involucramiento con sus clientes:

•Coaching: Dirigido a organizaciones que requieren iniciar procesos de adopción de mejores prácticas de la industria en arquitectura de desarrollo, metodologías, DevOps, Quality Assurance o UX.

•Construcción: GBM toma el proceso de creación del producto digital y la modernización de algún activo digital ya existente, siendo responsable del proceso durante la vigencia del proceso de construcción.

•Tercerización y Gestión (AMS): GBM adopta el ownership técnico de las soluciones de software del cliente, brindando valor en la sostenibilidad en el tiempo y evolución de tales aplicaciones.

A través de Digital Factory, las empresas pueden obtener una ventaja competitiva al tener acceso a la experiencia y el conocimiento de GBM, así como a sus soluciones personalizadas de software. GBM está comprometido con ayudar a las empresas a acelerar su transformación digital, y Digital Factory es un paso importante en esa dirección.

Para mayor información sobre el servicio de Digital Factory que ofrece GBM, puede visitar la página web: https://www.gbm.net/digital-factory

Fuente. GBM