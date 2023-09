Bruno Mars, Maroon 5 y Foo Fighters se citan en Brasil. Bruno Mars, Maroon 5, Foo Fighters, Post Malone y Demi Lovato encabezan la nómina de artistas internacionales que se darán cita a partir de este sábado en la primera edición del festival de música ‘The Town’, en la ciudad brasileña de São Paulo. De los mismos creadores de Rock in Río, ‘The Town’ nace con la expectativa de recibir cerca de medio millón de personas los días 2, 3, 7, 9 y 10 de este mes, en el Autódromo de Interlagos de São Paulo, la urbe más poblada de Suramérica. Cinco días de conciertos con «más 235 horas de música» de los más diversos estilos, desde jazz hasta heavy metal, pasando por rock y hip-hop, según los organizadores, que han invertido más de 300 millones de reales (60,8 millones de dólares – 56,2 millones de euros) y tres años en hacer realidad este macrofestival. Seis escenarios estarán distribuidos en los 360.000 metros cuadrados que ocupa el festival, cuya programación va más allá de la música e incluye actividades culinarias, atracciones radicales e iniciativas sociales, como el proyecto Favela 3D, que permitirá la formación de 60 jóvenes para trabajar con inteligencia artificial en el mercado audiovisual. El cartel de la jornada inaugural lo encabezan el rapero Post Malone y la cantante Demi Lovato, una de las más aclamadas a su llegada a Brasil. El sábado también dará un recital la rapera australiana Iggy Azalea, además de un sinfín de artistas brasileños, como MC Cabelinho, MC Hariel, Criolo, Tasha e Tracie y Karol Conka, entre otros. Para el domingo ya está colgado el cartel de no hay billetes. Ese día será el primero de los dos en los que comparecerá Bruno Mars. El cantante, compositor y productor nacido en Hawái cerrará la noche de conciertos del día 3, pero también la del 10, cuando pondrá el broche de oro a esta primera edición de ‘The Town’, que pretende convertirse en un evento musical de referencia en todo Brasil. El primero de sus conciertos está complementado con las actuaciones de la neoyorquina Bebe Rexha, conocida por temas como «I Got You» o «I’m Gonna Show You Crazy», así como por sus colaboraciones con otras figuras del panorama internacional; y por el DJ brasileño Alok.