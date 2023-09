Tras superar problemas de salud, Jamie Foxx regresará con nueva película. Jamie Foxx lleva varias semanas haciendo apariciones esporádicas en su cuenta de Instagram, todas ellas con el objetivo de demostrar a sus fans que está prácticamente recuperado de los problemas de salud que le llevaron a ser hospitalizado en abril pasado. A pesar de que tanto el actor, como su familia se han mostrado herméticos, se sabe que el estado del intérprete de Django fue muy grave, incluso, él mismo reconoció que su misteriosa enfermedad, estuvo a punto de costarle la vida. Hace una semana el ganador del Oscar, compartió un mensaje con sus seguidores. “Están viendo a un hombre que se siente agradecido… Por fin empiezo a sentirme yo mismo… Ha sido un viaje inesperadamente oscuro… Pero ya veo la luz”, escribió en Instagram. No obstante, esta semana se reveló que el actor regresará al cine muy pronto. Se sabe que Jamie Foxx rodó hace poco una película titulada Not Another Church Movie, la cual llegará a los cines a finales de este año. “Estamos emocionados de tener al señor Foxx en esta comedia hilarante. Trabajar con Foxx y Johnny Mack ha sido una auténtica bendición”, señaló el productor James Michael Cummings en un comunicado publicado por Deadline. De igual forma, el medio confirmó que la grabación de la película se logró terminar antes de que estallara la huelga de los sindicatos de guionistas y actores en julio pasado, misma que ha paralizado por completo a Hollywood. También trascendió que Jamie Foxx interpreta en dicha película a Dios, por lo que muchos fans especulan que el actor solo haya tenido que prestar su voz, si es que los rodajes se hicieron después de que dejó el hospital.