Beyoncé contó cuál fue su trabajo antes de ser cantante. Beyoncé es la gran diva de la música y gracias al éxito que tiene ha logrado obtener una gran fortuna. Sin embargo, ella no nació siendo la reina que es ahora, pues al inicio de su vida profesional trabajó como barrendera en un salón de belleza antes de ganarse el título de ‘Queen B’. A través de su cuenta de Instagram, Beyoncé compartió con sus seguidores sus inicios en el mundo laboral. La cantante narró que ayudaba a su madre en la estética, donde barría el cabello que caía al suelo. “¿Cuántos de ustedes sabían que mi primer trabajo fue barrer cabello en el salón de mi mamá? Destiny’s Child empezó presentándose a clientes que iban a arreglarse el cabello”, escribió la intérprete. Asimismo, resaltó que esto la hizo ver que nunca se debe dejar de soñar: “Yo estaba expuesta a distintas emprendedoras en su salón”. Además, destacó cómo fue que su madre le enseñó que cualquier oficio, si lo haces de corazón, puede calar en las personas: “Vi de primera mano cómo las formas en las que nutrimos y celebramos nuestro cabello puede impactar directamente en nuestras almas. Yo la vi curar y con su servicio ser útil a muchas mujeres”. Beyoncé Giselle Knowles también anunció que se vienen nuevas cosas y se trataría de un nuevo negocio, lo cual hace pensar que abriría su salón de belleza o sacaría una línea de productos para el cabello. “He aprendido mucho en el viaje con mi cabello, siempre he soñado con llevarlo con mi legado. No puedo esperar para que puedas experimentar lo que he estado creando”. Tras este anuncio, los fans de la cantante empezaron a celebrar los nuevos proyectos de la artista y señalaron que están ansiosos para saber exactamente lo que se viene. Solange Knowles no quiso estar en Destiny’s Child. La hermana menor de Beyoncé, Solange Knowles, no quiso seguir los pasos de la ‘Queen B’ y formar parte de Destiny’s Child, pues quería armar su propio camino. “Muchos de ustedes no lo saben, pero yo quería que Solange estuviera en Destiny’s Child. A ella no le interesaba. Cualquiera pensaría que unirse a Destiny’s Child sería un sueño, y tenía todas las oportunidades para aprovechar el éxito que el grupo estaba experimentando, pero ella quería forjar su propio camino”, comentó la cantante en Instagram. “Me gustaría que todos nosotros siguieran el ejemplo de Solange. A veces la vida nos lleva a una encrucijada y nos hace elegir entre la decisión obvia y la opción que nuestro corazón sabe que debemos tomar en el fondo. Los animo a no descartar automáticamente esta última. El universo premia la valentía, y a veces la elección menos obvia es la que nos traerá más felicidad y éxito. El corazón no miente”, agregó.