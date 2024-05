Market One reúne a Líderes Empresariales en una Jornada de Innovación y Cocreación

El mundo empresarial en Latinoamérica se ha encontrado con una oportunidad importante en los últimos años: fusionar la transformación digital con los métodos tradicionales de hacer negocios. En respuesta a esta demanda, Market One, la consultora líder en estrategias comerciales en América Latina, ha organizado un evento innovador y disruptivo: Latam Market Mastery.

Su última edición se llevó a cabo el pasado miércoles 24 de abril y atrajo a más de 80 líderes empresariales de las principales compañías que impulsan el mercado en América Latina. El evento se realizó en la Ciudad de Guatemala, estos líderes participaron en un día de intercambio de visiones, colaboración y networking, bajo el lema «Transformación Digital en el Canal Tradicional».

Por años, Market One se ha destacado por su compromiso con el fomento del crecimiento y la innovación empresarial en la región. “Los Latam Market Mastery no son simplemente eventos, son un catalizador para la revolución y el desarrollo empresarial en América Latina, donde los principales tomadores de decisiones se unen para explorar nuevas perspectivas y descubrir soluciones disruptivas” puntualizó Esteban Neville, CEO Exploration de Market One.

Durante la jornada, se llevaron a cabo sesiones dinámicas y presentaciones cautivadoras centradas en la integración de la tecnología en el mundo comercial tradicional. Desde el RTM Neuronal, hasta la nueva era de la información y las herramientas revolucionarias para la gestión de remesas, los participantes fueron inmersos en las últimas tendencias de innovación comercial.

Además de las presentaciones, los asistentes participaron en diferentes dinámicas sobre mejores prácticas en Inteligencia Artificial,estrategias para aprovechar al máximo las tendencias de desarrollo tecnológico y empresarial, y más. Desde la digitalización del canal tradicional hasta las últimas tendencias en logística, cada tema se abordó con el compromiso de dotar a los participantes de herramientas y metodologías para la innovación empresarial.

Con su pasada edición, se reafirma que los Latam Market Mastery de Market One han demostrado ser una plataforma única para el intercambio de ideas, el establecimiento de contactos y la creación de alianzas enriquecedoras. Más de 280 líderes han pasado por estos eventos en cuatro países: Brasil, Guatemala, Argentina y México. A través de las iniciativas de Market One, los líderes empresariales se han llevado consigo una visión compartida de un futuro comercial altamente dinámico y competitivo.

Para más información sobre Market One y sus iniciativas innovadoras, puede visitar https://marketone.co/.

Fuente. Market One