360 jóvenes graduados bajo el programa YOCUTA de Nestlé durante este 2023

Los participantes de YOCUTA adquieren conocimientos esenciales para sobresalir en la industria de alimentos y bebidas, gracias al respaldo de Nestlé Professional y sus socios estratégicos, que proporcionan formación completa y enriquecedora.

Guatemala. Nestlé Professional se enorgullece de realizar la graduación final a una nueva generación de jóvenes YOCUTA (Young Culinary Talents – Jóvenes Talentos Culinarios en español) durante este 2023, como parte de Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, este programa busca empoderar a futuros chefs y profesionales de la gastronomía para fortalecer sus habilidades y prepararlos para una carrera exitosa en la industria de la alimentación.

“El propósito y objetivo principal de YOCUTA es claro: preparar a los jóvenes estudiantes de cocina para el mundo laboral, a través de una combinación de talleres teóricos y prácticos. Este programa ha demostrado resultados positivos a lo largo de los años, con historias de éxito que resaltan su impacto. Algunos graduados han mejorado significativamente su currículum, mientras que otros han aprendido nuevas técnicas culinarias que han aplicado en sus negocios o emprendimientos”, afirmó Caridad Barillas, gerente de Nestlé Professional.

El programa es implementado en diversas instituciones de educación técnica y profesional, y dirigido a jóvenes que estudian carreras relacionadas con la gastronomía y las artes culinarias. En la generación 2023 de YOCUTA, 360 jóvenes guatemaltecos se graduaron de instituciones como la Universidad del Istmo, la Universidad Rafael Landívar, Chef Center, JunkaCentro y la Universidad Mariano Gálvez (central y occidente).

YOCUTA colaboró con chefs y profesionales de renombre en la industria culinaria, quienes compartieron conocimientos y experiencias con los estudiantes. El programa se enfocó en varios temas como: habilidades culinarias, elaboración de currículum, preparación para entrevistas de trabajo, gestión de costos, repostería, innovación en la gastronomía y más. También se destacó la importancia de la empleabilidad y la colaboración con otras marcas y negocios en la industria alimentaria.

“YOCUTA me ha proporcionado la invaluable oportunidad de enriquecer mi carrera al permitirme acceder a cursos de forma gratuita, estos no solo han agregado un significativo valor a mi desarrollo profesional, sino que también me han dotado de conocimientos y habilidades directamente aplicables a mi emprendimiento. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Nestlé por hacer posible esta valiosa experiencia de aprendizaje”, expresó uno de los participantes.

YOCUTA es un testimonio del compromiso de Nestlé con el desarrollo de los jóvenes y la mejora de la calidad de vida, la inversión en educación y formación es esencial para un futuro más saludable y próspero, tanto para las personas como para las comunidades.

