¿Tienes la piel grasa?, ten en cuenta estos consejos

Las personas con la piel grasa a menudo no saben cómo tratarla, ni qué productos pueden ayudarles a disminuir los frecuentes brillos. Asimismo, este tipo de cutis suele presentar poros dilatados e incluso, rojeces y acné. Todo ello hace que lograr un acabado de cutis perfecto se convierta en una tarea realmente difícil. No obstante, ¡aquí te dejamos los consejos fundamentales para lograrlo!

Ingredientes

Cuando tenemos la piel grasa debemos poner especial cuidado en los ingredientes que contienen nuestros cosméticos. Para empezar, es fundamental usar productos creados específicamente para piel grasa y no comedogénicos, ya que nos ayudarán a reducir ese exceso de sebo que ocasiona los brillos y a no taponar los poros. Igualmente, es esencial que sean libre de aceite o que no contengan aceites procedentes del petróleo o aceite mineral.

También conviene que no posean alcohol, puesto que seca la piel y hará que ésta reaccione produciendo más grasa; ni componentes que taponen los poros, como son oxicloruro de bismuto o dimeticona.

Alimentación

La alimentación puede jugar un papel clave a la hora de dar mejor o peor apariencia a nuestra piel. Por ello, es recomendable reducir todo aquello que posea grasas animales y elegir comidas que contengan vitamina A, Omega 3 y Zinc. Algunos alimentos que cuentan con estos ingredientes pueden ser zanahoria, melón, almendras, salmón, trucha, pollo y trigo. No olvides, además, beber dos litros de agua al día para lograr una buena hidratación.

Limpieza

Cuando tenemos la piel grasa es realmente importante seguir una rutina de limpieza que nos ayude a deshacernos del sebo sin perder hidratación. Así, los jabones neutros o aquellos creados especialmente para este tipo de piel, sobre todo aquellos espumosos o humectantes, serán perfectos. Debemos limpiar con nuestro jabón y agua tibia dos veces al día, mañana y tarde, mientras que será esencial una exfoliación semanal para limpiar en profundidad. Finalmente, no olvidemos la importancia de un último aclarado con agua fría y del tónico posterior, siempre libre de alcohol, para cerrar los poros.

Hidratación

Debemos tener en cuenta que la hidratación es básica en este tipo de piel pese a lo que solemos pensar, ya que, como comentábamos arriba, si ésta se siente seca segregará más sebo para hidratarla y lograremos el efecto contrario. Ten en cuenta los ingredientes de los que hablábamos en el primer apartado a la hora de elegir tu crema hidratante y sérum, inclinándote hacia aquellos naturales que nutran en profundidad.

Maquillaje

Uno de los temas que más preocupa a las personas de piel grasa es cómo lograr que su maquillaje dure intacto todo el día, sin brillos y con una apariencia aterciopelada. Comienza con la piel hidratada y aplica alguna pre-base, sobre todo en la zona T, que te ayude a reducir la apariencia de los poros y mantener a raya el sebo mitificando el cutis. Elige un maquillaje o BB Cream específica para este tipo de piel y no olvides sellarlo con polvos mates o translúcidos para prolongar su duración.

Mascarilla casera

Si queremos elaborar un tratamiento casero para aplicar una vez a la semana, preferiblemente tras la exfoliación, podemos recurrir a un tomate maduro, jugo de limón y una cucharada de avena. Mezclaremos todo bien en la batidora hasta crear una pasta que aplicaremos sobre la cara. Tras dejarla reposar quince minutos, podremos retirarla con agua tibia.

Fuente. belleza.facilisimo.com