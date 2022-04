Rápidos y Furiosos 10 se queda sin director, Justin Lin renuncia. Justin Lin, director que se ha encargado de cinco entregas de la saga Rápidos y Furiosos, había sido contratado para hacerse cargo de la décima entrega, luego del éxito en taquilla de Rápidos y Furiosos 9 , pero en un giro inesperado de los acontecimientos, hoy se dio a conocer que la cinta se quedó sin director, y apenas iba a comenzar la filmación. Rápidos y Furiosos es una de las franquicias cinematográficas más exitosas, y es incluso más vieja que los universos de Marvel Studios y DC Comics, ya que su primera entrega apareció en 2001. Con Rápidos y Furiosos 11 se supone que terminará la saga principal, y dará lugar a spin-offs como el de Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw. El director Justin Lin, quien fue responsable de Rápido y Furioso: Reto Tokio, Rápidos y Furiosos, Rápidos y Furiosos 5in Control , Rápidos y Furiosos 6 y Rápidos y Furiosos 9, publicó el siguiente comunicado: «Con el apoyo de Universal, tomé la difícil decisión de dar un paso atrás como director de FAST X, pero permanezco en el proyecto como productor. Durante 10 años y cinco películas, hemos sido capaces de filmar a los mejores actores, las mejores acrobacias y las mejores malditas persecuciones de autos. En una nota personal, como hijo de inmigrantes asiáticos, estoy orgulloso de ayudar a construir la franquicia más diversa en la historia del cine. Siempre estaré agradecido con el increíble elenco, el equipo y el estudio por su apoyo y por darme la bienvenida a la familia FAST.» No está clara la razón por la que el director decidió ceder el puesto a alguien más, pero es de suponer que todo fue en buenos términos, ya que el comunicado no tiene señales de que haya problemas entre él y el estudio. Lo que resulta sospechoso es que haya renunciado a pocos días del inicio del rodaje. Ahora tendremos que esperar a que Universal anuncie al encargado de ocupar su lugar. Debido a rencillas entre Vin Diesel y Dwayne Johnson, este último no se sumó a Rápidos y Furiosos 10, pero la cinta ha estado añadiendo a estrellas de Hollywood; como villano estará Jason Momoa, mejor conocido en la actualidad por su papel de Aquaman en el universo cinematográfico de DC Comics; y él no es el único actor que forma parte de un universo de superhéroes, ya que también estará Daniela Melchior, quien interpretó a Ratcatcher II en El escuadrón suicida ; y Brie Larson, quien da vida a la Capitana Marvel en el Universo Cinematográfico de Marvel. Además de los ya mencionados, la entrega 10 de Rápidos y Furiosos contará con los ya conocidos actores Vin Diesel como Dominic Toretto, Michelle Rodríguez como Letty Ortiz, Tyrese Gibson como Roman Pearce, Ludacris como Tej Parker, Jordana Brewster como Mia Toretto, Nathalie Emmanuel como Ramsey, Sung Kang como Han Seoul-Oh, Charlize Theron como Cipher, y Michael Rooker como Buddy. La fecha de estreno programada para la cinta es el 19 de mayo de 2023, pero con la salida repentina de Justin Lin, es posible que haya un retraso.