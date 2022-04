Salma Hayek confesó que ha pensado en retirarse del cine por su hija. Salma Hayek es una de las mexicanas con mayor éxito en Hollywood, su carrera ha sido exitosa tanto en México como en Estados Unidos, pero reveló que hace 14 años quiso abandonar la actuación, pues ni siquiera le interesaba seguir siendo una artista. Valentina Paloma Pinault llegó a la vida de sus padres para cambiar su perspectiva de todo, pues Salma Hayek pensó que el nacimiento de su hija era el momento perfecto para retirarse de la industria del entretenimiento y dedicarse a su familia ya que nada importaba más que el bien de su primogénita. En entrevista con Vogue México, para la primera vez que Valentina y Salma posan juntas para una revista, la protagonista de Eternals reveló que hace 14 años, cuando nació su hija, nada le importaba, mas que su bebé, pues era su sueño hecho realidad. Y es que, según explicó la veracruzana, a sus 40 años ya tenía una carrera completamente estable, era famosa y tenía “la pareja de mi vida”, pero pensaba que le faltaba tener una hija, así que cuando supo que la iba a tener, quiso hacer a una lado todo y poner toda su atención en esta nueva faceta de su vida. “Yo ya tenía tantas ganas de tener a esta hija que ya nada más me importaba. Ni mi carrera ni nada, creo que eso me ayudó mucho. Además sentí que ya había hecho muchas cosas en mi vida, entonces ya era una etapa distinta para mí porque ya había hecho cosas de las que ya me sentía muy orgullosa” Fue por ello que decidió retirarse de la actuación, aunque no fue algo que duró por mucho tiempo. Según compartió, fue su esposo, el empresario François Henri Pinault, quien le sugirió regresar a trabajar meses después de que ella ya se había alejado de las cámaras.