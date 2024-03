Mitur prevé 11 millones de visitantes a lo largo del año

La Asociación de Bares y Restaurantes también están satisfechos con los logros alcanzados en el sector

República Dominicana. Saliendo de la cotidianidad de dar a conocer los resultados de la llegada de visitantes con amplias pantallas y en el salón de un hotel, el Ministerio de Turismo sorprendió ayer a sus colaboradores e invitados con el pódcast «Hablemos de resultados», donde se presentó en vivo las estadísticas del flujo turístico en la República Dominicana.

Está vez lo hizo en su sede del Ministerio que comparte co Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde entre sorpresa y asombro observaban el montaje de todo un estudio de radio, donde se informó que República Dominicana va rumbo a atraer los 11 millones de turista.

La noticia fue propicia para que los presentes dejarán salir sus aplausos una y otra vez, mientras observaban de los balcones del edificio.

El ministro estuvo acompañado de la viceministra técnica, Jacqueline Mora; el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), David Llibre; el empresario turístico Andrés Marranzini; quienes reiteraban que la llegada de turistas representa bienestar para una cadena de actores vinculado al sector.

La Asociación de Bares y Restaurantes también dejó saber que están satisfechos con los logros alcanzados en el sector.

Llegadas turistas

En los dos primeros meses de este año el país recibió 2,127,966 de visitantes en los dos primeros meses de este año. De acuerdo a David Collado, ministro de Turismo, tanto el sector público como privado tienen como meta alcanzar los 11 millones de turistas para lo que seguirán mostrando a nivel internacional los atractivos que tiene el país a través de los trade show internacional que realiza el equipo de promoción de esa en toda.

El funcionario explicó que para el cierre del mes de febrero ingresaron al país 1,057,217 de visitantes, de los cuales 755,832 turistas llegaron vía aérea y 301,384 por cruceros.

De esos sólo 257,171 eran cruceristas únicos

Informó que sólo por la vía aérea el país recibió en el mes de febrero 755,832 turistas, lo que representa un crecimiento de un 14 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, un 33 % con relación al 2022 y un 25 % respecto al 2019.

El ministro Collado dijo que ese notable crecimiento también se registró por la vía marítima con las visitas en febrero de 301,384 cruceristas, siendo por el puerto Taino Bay donde llegó la mayor cantidad con 117,876 pasajeros, Amber Cove 90,089, seguidos de La Romana 69,136, isla Catalina 10,153 y Santo Domingo 2,016.

Extranjeros visitantes

Del total de visitantes que estuvo por la República Dominicana en el mes pasado, el 44 % provino de Estados Unidos, el 25 % desde Canadá, 3 % desde Francia, 3 % desde Argentina y 3 % desde Colombia.

Esos turistas ingresaron al país por un periodo de ocho días, mayormente por los aéropuertos de Punta Cana y Las Américas con 46 y 29 %, respectivamente.

En tanto que la llegada de turistas desde el continente europeo sigue rezagado al punto de presentar una caída de 11 por ciento respecto al mes de febrero del pasado año.

Similar pasa con el aeropuerto de La Romana, el cual sólo está captando el 1.2 % de los turistas, de hecho ese aeropuerto presenta una caída en llegada de 64 % con relación a las llegadas en el 2019.

Llegadas

Aeropuertos

La llegada de turistas no residentes por vía aérea se produjo por el aeropuerto de Punta Cana, el 59.7 %; Las Américas, 21 %, y Cibao, 9.5 %, explicó Jaqueline Mora, en la presentación.

Crisis de Haití no afecta el sector

Actualidad. El Ministro David Collado y el gremialista David Llibre afirmaron que la llegada de turistas no ha sido impactada por la crisis que vive el vecino país de Hatí.

“Al día de hoy, la situación lamentable que vive nuestro vecino Haití no ha afectado en nada a la República Dominicana. No tenemos bajas en reservaciones, no tenemos cancelaciones y, gracias a Dios el turismo sigue creciendo», enfatizó Collado.

Mientras que Llibre explicó que el sector, como todo los sectores del país, están preocupados por la crisis que afecta a ese país, pero hasta la fecha las reservas de llegadas no han sido afectadas.

Ambos hablaron con la prensa por separado, pero coincidieron en que el sector no ha sufrido el impacto generado por la crisis.

Fuente. El Día