Justin Timberlake lanza su sexto álbum de estudio, Everything I Thought it Was

El artista multipremiado Justin Timberlake lanza su nuevo sexto álbum de estudio, Everything I Thought It Was a través de RCA Records. Además, Justin Timberlake lanzará el vídeo musical oficial de su nueva canción, “No Angels”. El vídeo musical fue dirigido por Ti West.

Más recientemente, Justin Timberlake actuó en un espectáculo de una sola noche el miércoles 13 de marzo en Los Ángeles, CA, en The Wiltern. A principios de semana, Timberlake hizo una actuación musical especial como invitado en Jimmy Kimmel Live! de ABC, donde interpretó “No Angels”.

El mes pasado, Justin Timberlake lanzó su tema “Drown”, que fue escrito por Timberlake, Louis Bell (Taylor Swift, Post Malone), Henry Walter, Amy Allen, Kenyon Dixon y producido por Timberlake Louis Bell, Cirkut (Maroon 5, The Weeknd ). A principios de este año, Timberlake lanzó su sencillo y vídeo musical “Selfish”, que obtuvo más de 100 millones de reproducciones en todo el mundo y más de 19 millones de visitas en YouTube. Justin Timberlake también hizo una actuación musical especial como invitado en Saturday Night Live de NBC, donde interpretó su sencillo “Selfish” y “Sanctified” feat. Tobe Nwigwe.

Este lanzamiento sigue al anuncio de Justin Timberlake de su tan esperada gira, The Forget Tomorrow World Tour. Producida por Live Nation, las paradas incluyen actuaciones en Norteamérica y Europa/Reino Unido. Los detalles completos de rutas y emisión de boletos se encuentran a continuación.

Fuente. Sony Music