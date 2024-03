Marriott destaca el papel fundamental de las mujeres en el Turismo

Marriott International se enorgullece de reconocer la labor de las mujeres en la industria del turismo. Con un firme compromiso hacia la equidad y la inclusión que se refleja con una representación del 54% de la fuerza laboral global por mujeres y el 47% de mujeres en cargos ejecutivos, la cadena hotelera resaltó el papel que las mujeres desempeñan durante el panel “Turismo y las Mujeres en Latinoamérica”. El encuentro tuvo lugar el pasado jueves 14 de marzo y contó con la participación de Louise Bang, Chief Sales and Marketing Officer de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica; Xiomara Rodríguez, Directora de Comunicación de Discover Puerto Rico; Diana Olivares, Directora General de LATAM Airlines para México, Centroamérica y el Caribe; Marcela Steffens, General Manager de Marriott Barranquilla Hotel; y estuvo moderado por María Molina, corresponsal de NTN24 en Washington.

Durante este encuentro, representantes de Marriott International y de la industria turística de la región coincidieron en que las mujeres han demostrado una capacidad excepcional para innovar, liderar y transformar la experiencia del viajero y de todas las personas que participan en la cadena de valor del turismo.

“Hay magia en las relaciones que tenemos entre mujeres, tenemos que ayudarnos a fomentar el talento y demostrar que hay una carrera a seguir; una oportunidad de combinar la vida personal con la laboral y seguir incrementando el porcentaje de mujeres en posiciones de liderazgo. Necesitamos diferentes puntos de vista, experiencias y niveles de empatía, porque la mezcla de ese talento es lo que va a entregar los mejores resultados que aportaran a la sociedad, familias, y a las empresas” señaló Louise Bang, Chief Sales and Marketing Officer de Marriott International para el Caribe y Latinoamérica.

Por otro lado, es importante resaltar el creciente número de mujeres emprendedoras en el sector turístico. Cada vez más mujeres están estableciendo sus propios negocios relacionados con el turismo, incluyendo alojamientos, restaurantes, tours y actividades. Este fenómeno no solo contribuye al empoderamiento económico de las mujeres, sino que también enriquece la diversidad y la oferta dentro de la industria turística, promoviendo una mayor inclusión y desarrollo económico en la región

“Estamos derribando barreras, escalando a posiciones muy altas de liderazgo en las que estamos influenciando, no solo a los que están a nuestro alrededor, si no también estamos inspirando a la próxima generación que va a poder venir con una mentalidad en la que no van a pensar en género a la hora de escoger una carrera” puntualizó Xiomara Rodríguez, Directora de Comunicación de Discover Puerto Rico.

Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), la industria turística se caracteriza por contar con una fuerza laboral donde las mujeres representan el 54%, superando la media global en otros sectores. Además, se observa una brecha salarial menor entre géneros y un porcentaje más alto de mujeres ocupando roles directivos en comparación con otras industrias. A pesar de estos avances, la industria turística aún enfrenta desafíos importantes en materia de equidad de género.

En ese sentido, Diana Olivares, Directora General de LATAM Airlines para México, Centroamérica y el Caribe, mencionó que según el Foro Mundial Económico aún faltan 131 años para alcanzar la equidad económica entre mujeres y hombres. “Es crucial elevar la voz a través de estos paneles, y enseñarles a las nuevas generaciones que no existe un género específico para desempeñar cualquier rol, especialmente en puestos de liderazgo. En la industria de la aviación, persiste la búsqueda de mujeres líderes, ya que actualmente solo representamos el 6% a nivel global. Todavía falta mucho, por lo que continuaremos alzando la voz”, agregó.

En su intervención, Marcela Steffens, General Manager de Marriott Barranquilla Hotel, aseguró que las redes de apoyo son una gran herramienta para superar los retos en la industria, por lo que hizo un llamado a las mujeres para apoyar a sus colegas en su crecimiento profesional. “Tenemos que encontrar la fortaleza en nosotras. Cada vez hay mayor sororidad y creo que nos sentimos orgullosas cuando vemos a una mujer crecer profesionalmente, porque es paso a paso ir de la mano y dar el espacio para ofrecer nuestro reconocimiento, agregó.

A través de iniciativas todo el año, Marriott International renueva su compromiso de impulsar la participación activa de las mujeres en el turismo regional. Con una notable presencia que abarca cerca de 500 propiedades distribuidas en 25 marcas distintas, en más de 37 países y territorios de Latinoamérica y el Caribe, la empresa reconoce la importancia de promover la equidad de género en todos los niveles de la industria. Marriott se centra en crear un entorno inclusivo que fomente el crecimiento y el liderazgo femenino en el sector turístico. Además, la plataforma de viajes, Marriott Bonvoy, no solo ofrece experiencias excepcionales a socios, sino que también sirve como un medio para conectarlos con destinos que despiertan su interés más profundo.

Fuente. Marriott International