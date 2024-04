Diez artistas presentando diez obras para celebrar una década del espacio dedicado al arte y la cultura en el Hotel Real InterContinental Guatemala

Guatemala. Con gran emoción La Galería del Inter celebra su décimo aniversario y para conmemorarlo, inaugura su exposición 10×10, en donde diez artistas presentan diez obras, ofreciendo un espectáculo cultural y la satisfacción de ser parte de la escena artística de Guatemala.

El concepto 10×10, fue creado para enmarcar una década dedicada a la promoción del arte en el país. Una exposición en donde los diez artistas, quienes presentaron sus obras en la galería anteriormente, ofrecen al público una selección de diez de sus obras, haciendo un total de 100 piezas únicas que llenan de vida y riqueza a la galería.

Los artistas que presentan sus obras en esta exposición conmemorativa de aniversario son: Sergio Alvarado, Enrique Cay, Doniel Espinoza, Alfredo García, Mario García, Fabián Hernández, Alexey Marroquín, Domingo Peneleu, Josué Ramírez y Danilo Rosales.

“El arte es el poder que transforma la vida de las personas, construyendo un futuro lleno de inspiración. La Galería del Inter es un homenaje al artista, al arte, a la cultura y a Guatemala; un espacio hecho con el corazón y con profundo agradecimiento”, expresa Ovidio Paiz, fundador y director de la galería.

La combinación de paredes largas y corredores íntimos la convierten en una opción diferente para el arte, convirtiéndose en un espacio de expresión alternativo para artistas nacionales e internacionales. No es una galería de arte convencional, es una intersección cultural, sin pretensiones, casual y disponible para todos.

“Real InterContinental incorpora a la Galería dentro de su filosofía de innovación constante y propuesta de valor denominada The Place To Be, que convierte a nuestros hoteles en centros de entretenimiento, gastronomía y negocios con conceptos innovadores y únicos, donde residentes y visitantes pueden convivir y disfrutar en un lugar seguro, moderno, vibrante y accesible”, comenta Nelson D´Lima, Gerente General del Hotel Real InterContinental Guatemala.

Desde su apertura, cada exposición en la Galería del Inter tiene un enfoque social, llegando a beneficiar a múltiples organizaciones que trabajan por el bienestar de las personas y comunidades en Guatemala. Para celebrar el décimo aniversario, la exposición destinará un porcentaje de la venta de las obras a la Fundación San Martín de Porres, que dedica sus esfuerzos a trabajar por la educación y capacitación a cientos de jóvenes en diferentes áreas vulnerables del país.

La exposición de aniversario 10×10 es posible gracias al apoyo de: Ricoh Guatemala, Paiz Comunicaciones, El Attico, Museo Ixchel y Marcas Mundiales.

La Galería del Inter agradece profundamente a todos los artistas, fundaciones, patrocinadores y aliados, quienes por una década han donado su talento, pasión y han sido parte de este gran proyecto de amor por el arte.

La exposición 10×10 se podrá visitar del 10 de abril al 10 de junio de 2024.

Fuente. Hotel Real InterContinental Guatemala