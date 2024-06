Courtyard by Marriott La Paz, Baja California Sur abre sus puertas

México. Courtyard by Marriott, parte del portafolio de Marriott Bonvoy de más de 30 marcas extraordinarias, anunció la apertura de Courtyard by Marriott La Paz, Baja California Sur, el primer Courtyard by Marriott en territorio Sudcaliforniano.

La Paz, Baja California es un encantador destino turístico en auge que ofrece una combinación única de maravillas naturales y una vibrante escena cultural, ofreciendo una experiencia completa para todos los visitantes. Conocida por sus impresionantes playas de arena blanca y aguas cristalinas, es un verdadero paraíso para los amantes de los deportes acuáticos y los entusiastas de la naturaleza.

La Paz, B.C.S. ofrece el escenario ideal para quienes busquen aventuras emocionantes, momentos de relajación en la playa, una inmersión cultural o una combinación de todo, dejando recuerdos inolvidables y una conexión auténtica con la naturaleza y la cultura de México.

Ubicado en el kilómetro 7.5, Carretera a Pichilingue, en la exclusiva zona de Puerta Cortés, el hotel de 151 habitaciones operará como franquicia Marriott, propiedad de la empresa Operadora Hotelera Mar de Cortés. Ya sea que viaje por negocios o placer, Courtyard by Marriott La Paz, Baja California Sur ofrece a sus huéspedes una ubicación privilegiada frente a la marina Costa Baja y el campo de golf de Puerta Cortés, cerca de los sitios de interés como Playa Balandra, el centro de la ciudad y el malecón de La Paz.

“Estamos muy entusiasmados de seguir expandiendo nuestro portafolio Select en México, con opciones para los viajeros de negocios modernos que buscan una experiencia placentera con un equilibrio entre placer y negocios” dijo Brian King, presidente de Marriott Internacional para el Caribe y Latinoamérica.

El diseño de las amplias habitaciones del hotel con colores suaves y neutros transmiten calma y confort a cualquier estancia. Los huéspedes pueden descansar cómodamente en una cama moderna con vistas a la marina y al campo de golf. El hotel cuenta con un Restaurante que ofrece diariamente desayuno tipo buffet y un delicioso menú de la cocina clásica americana y local con opciones del mar, además del Deli con alimentos las 24 horas. Como una extensión de los acogedores espacios públicos de Courtyard, el Bar sirve como epicentro del lobby, fomentando las conexiones sociales. Su distribución flexible e informal lo convierten en el lugar de encuentro ideal para cenas casuales. Por la noche, el Bar también ofrece una variedad de deliciosos cocteles, cerveza y vino.

Las amenidades adicionales del hotel incluyen un gimnasio abierto las 24 horas, 3 funcionales salones para reuniones con capacidad para hasta 180 personas y un amplio estacionamiento.

La alberca del hotel al aire libre es la solución perfecta para el calor de la región. Con una hermosa vista a la marina, la opción es relajarse y acompañar la experiencia degustando los platillos recién preparados con una bebida refrescante.

Courtyard by Marriott La Paz, Baja California Sur participa en Marriott Bonvoy, el galardonado programa de viajes de Marriott International, que permite a los socios acumular y canjear puntos por su estadía en este nuevo hotel y en otros hoteles y resorts del extraordinario portafolio de marcas de Marriott Bonvoy. Con la aplicación Marriott Bonvoy, los socios disfrutan de un nivel de personalización y una experiencia sin contacto que les permite viajar con tranquilidad.

Fuente. Courtyard by Marriott®