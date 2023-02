INGUAT da a conocer resultados de la participación en FITUR 2023

Guatemala. El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), culminó su participación en la primera feria internacional del año de manera satisfactoria. En la edición 43 de la Feria Internacional de Turismo -FITUR- que se desarrolla anualmente en la Ciudad de Madrid, Guatemala fue por primera vez País Socio.

De acuerdo a datos de FITUR, este encuentro permitió la participación 222 mil asistentes de los cuales 136 mil fueron profesionales y 86 mil público en general, representando un 99.6% más que la edición del 2022. Además contó con la presencia de 8,500 empresas de 131 países contando con 755 expositores titulares en 66,900 m² de exposición en la Institución Ferial de Madrid -IFEMA-.

La delegación guatemalteca integrada por 21 empresarios sostuvo encuentros de negocios, logrando más de 500 citas confirmadas. Algunos profesionales señalaron “Guatemala despertó el interés mundial al ser visto en primera línea”. “Definitivamente al ser Guatemala socio principal, aumenta la exposición y conocimiento del país, por parte de las empresas que envían turistas a Guatemala, así como para viajeros potenciales que asisten el fin de semana al recinto ferial”.

Convenios

El INGUAT participó en la firma de convenios entre ellos: la Adhesión al Código Internacional de Protección a Turistas que impulsa la Organización Mundial del Turismo -OMT- el cual es el marco de referencia fundamental para la recuperación del turismo después de la COVID-19, el cual proporciona normas mínimas sobre protección de los turistas en situaciones de emergencia y derechos de los turistas como consumidores.

Además, la institución fue testigo de honor de la firma entre la Federación de Cámaras de Turismo de Centro América y la Secretaría de la Organización de Turismo Social, el cual tiene como objetivo impulsar el proyecto “Herramientas para la Reactivación del Turismo” en apoyo a las Mipymes del sector turístico de la región. También el INGUAT atestiguó el convenio de cooperación entre IBERIA y Tag Airlines, el cual permitirá estrechar lazos de comercialización y fortalecer la conectividad.

El stand de Guatemala

El stand de Guatemala estuvo comprendido en un área de 198 m² y contó con una tendencia arquitectónica contemporánea que refrescó la imagen del país, evocando las aspiraciones a futuro sin desvincularse de sus raíces. De esa cuenta, recibió el premio al mejor stand en la categoría «Países y Regiones» de la Feria Internacional de Turismo, FITUR 2023.

Como parte de las actividades que se realizaron dentro del stand de Guatemala se llevaron a cabo:

Degustaciones de café por Guatemalan Coffees, ron guatemalteco y gastronomía con demostraciones culinarias a cargo del reconocido Chef Sergio Díaz. Estas acciones tuvieron un alcance de 9,000 personas. Mientras que la experiencia de realidad virtual, permitió que aproximadamente 1,500 personas conocieran el paisaje y los sonidos de los principales destinos turísticos del país. Dentro de los comentarios del público destacaron:

“La mejor experiencia tecnológica de mi vida” así como “Ahora si prefiero visitar Guatemala que México”.

Además se realizaron 76 presentaciones culturales dentro del recinto ferial y fuera de él, distribuidas de la siguiente manera: 22 a cargo de la Marimba, 37 del Ballet Folklórico del INGUAT, así como17 del grupo garífuna “Hawani Garinagu”.

Difusión en las calles de Madrid

Durante cinco días la entrada de IFEMA lució los maravillosos destinos de Guatemala Asombrosa e imparable en la FITUR, así como las principales calles, como la Gran Vía, exhibiendo a los cientos de visitantes la riqueza natural y cultural de nuestro país en pantallas y vallas. Además, 75 taxis y 10 buses recorrieron las principales calles de Madrid, España mostrando los diferentes atractivos turísticos que el país tiene para ofrecer a los visitantes internacionales, lo que permitió tener un alcance de 18 millones de personas.

También se realizaron demostraciones culturales, con notas musicales de la Marimba, de las danzas y elementos propios del Ballet Folklórico del INGUAT así como de los alegres ritmos de la cultura garífuna con el grupo “Hawani Garinagu” en el Centro Comercial Príncipe Pío, Platea y en la Plaza Santo Domingo.

Resultados

La inversión de Guatemala fue de US$ 347,771 y el beneficio de la participación se traduce en el retorno de inversión en medios de comunicación, oscilando los US$ 7,620,058.04 millones. El impacto digital fue de 3,727,090.54 de alcance. Para el presente año, las proyecciones de turismo internacional se estiman en 2 millones 200 mil visitantes no residentes, lo que representa un 19% de crecimiento, respecto al año 2022.

Colaboración pública- privada

Esta fue la primera vez que Guatemala participó como País Socio, hecho histórico, gracias a la suma de esfuerzos entre el sector público y privado, al que se sumó: la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, con la marca Viajes Gt, la Asociación Nacional del Café, ANACAFÉ con Guatemalan Coffees, Licores Nacionales de Guatemala con Ron Zacapa, la aerolínea bandera de Guatemala, TAG Airlines, Avianca y los ministerios de Cultura, Relaciones Exteriores y Economía.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe