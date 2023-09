Descubre los 5 Mejores Destinos de Viaje para Jugadores ¡La Aventura te Espera! ¡Haz tus Maletas Ahora!

Hay muchos destinos en el mundo a los que cualquier jugador o amante de las apuestas desearía ir para conocer, disfrutar un poco y apostar unos que otros billetes por aquí o por allá. En caso de que sea un adepto a los casinos convencionales o un aficionado de los casinos en línea, ir a estos lugares para viajar es una gran oportunidad para tener.

Los casinos convencionales siempre resaltarán un poco más en comparación a los casinos en línea por el simple hecho de proporcionar una experiencia de casino completa, en vivo y directo, y con una realidad palpable.

Hay numerosas plataformas de casino en línea donde se puede tener una experiencia de casino desde la comodidad del hogar, proporcionándoles la oportunidad a las personas de familiarizarse con el mundo de los juegos y apuestas, como el caso de bet999.io. Este sitio cuenta con grandes aspectos y características que hacen que la plataforma pueda sobresalir ante la competencia, como el hecho de ser una plataforma seria y confiable con un eficaz sistema de apuestas y juegos entretenidos que brindan buenas recompensas. Sin embargo, sigue siendo un casino en línea,

Ahora bien, en caso de quieras dejar todo para ir a viajar y conocer los mejores destinos de viajes para jugadores puedes ir preparando tus maletas, porque a continuación hablaremos sobre los 5 mejores destinos en el mundo que todo jugador y apostador debe conocer.

1. Las Vegas, Nevada

Este debe destacar como el primer destino de la lista ya que, como es obvio, este es el destino de viaje para jugadores y apostadores más popular en el mundo. Las Vegas, con su cantidad de más de 70 casinos, se ha ganado una gran reputación como uno de los lugares más importantes para viajar y… apostar.

El tipo de apuestas que desee hacer no es algo tan importante, ya que, en caso de que no lo halle en Las Vegas, entonces no lo podrá encontrar en ningún otro lugar del mundo. Las Vegas es el hogar de una amplia gama de opciones para que los jugadores y apostadores puedan hacer lo que tanto aman hacer, y un poco más que eso.

Las Vegas sigue siendo el bastión de apuestas de deportes en persona más popular en el mundo, a pesar de que las casas de apuestas deportivas minoristas de primer nivel, en la actualidad, ya no tienen tanto impacto como lo solían tener en el pasado.

2. Macao, China

La hermosa ciudad de Macao, en China, ha ido desplazando poco a poco a Las Vegas, y ha adquirido una alta reputación como una ciudad para las apuestas y los juegos de casino. Tal vez a muchos les parezca increíble esto, pero esta es la única región de China donde se permiten jugar los juegos de azar, y como las apuestas representan una actividad bastante placentera para los chinos, este negocio ha prosperado bastante.

Lo único que necesita el conjunto de casinos de Macao para que puedan tener más impacto en todos los ámbitos son los lujosos salones de apuestas deportivas que le proporcionan ese toque especial a las apuestas deportivas. Sin embargo, en Macao no se encuentran estos establecimientos debido a que las apuestas deportivas en la ciudad se están bajo el monopolio de casas de apuestas deportivas determinadas.

Obviando esto, Macao se ha posicionado de manera excepcional como uno de los mejores destinos de viaje para los jugadores y apostadores en todo el mundo. Sólo con destacar que en la ciudad se encuentra la sala de casino más grande del mundo, The Venetian, con 376.000 pies cuadrados de espacio de juego, 640 mesas de juego y 1760 máquinas tragamonedas, se puede convencer a cualquier persona para que vaya a visitar este paraíso en China.

3. Nueva Jersey

Es posible que Nueva Jersey no sea el primer lugar que se venga a la mente al hablar de destinos para jugar y apostar, pero este estado ha estado ganando reputación para con los amantes de casinos del mundo por tener buenos lugares para jugar y apostar.

También es el hogar de la ciudad turística de Atlantic City, que se encuentra localizada en la costa atlántica, donde se encuentran numerosos casinos, y se pueden encontrar varias formas de entretenimiento nocturno y excelentes restaurantes para que las personas se puedan relajar luego de dedicarse a las apuestas.

Nueva Jersey también se ha ganado una decente posición entre los estados que tienen legalizadas las apuestas deportivas, tanto de manera en línea como en casinos.

4. Reno, Nevada

Para los aficionados a las apuestas, la ciudad pequeña más grande del mundo es un destino de gran importancia. Los casinos icónicos de Reno, en el norte de Nevada, incluyen Eldorado y Peppermill.

Debido a que casi todos los casinos de Reno tienen una casa de apuestas deportivas, los fanáticos de los deportes tienen muchas opciones para elegir dónde apostar. Pasar de la mesa de blackjack a la casa de apuestas deportivas para apostar en el gran juego y ver toda la acción en las enormes pantallas de televisión HD de última generación es bastante simple aquí en esta ciudad.

5. Singapur

Debido a que el juego se hizo legal en 2005, Singapur es un lugar un tanto reciente en esta lista. No obstante, Singapur se ha convertido en uno de los mejores lugares de juego del mundo a pesar de los pocos años que tiene como tal.

Los amantes de las apuestas que viajen a Singapur pueden hospedarse en uno de los lujosos resorts de casino, como Marina Bay Sands, donde pueden disfrutar de más de 350 mesas en su casino. Sin embargo, los resorts de casino cuentan con una variedad de atracciones increíbles, como piscinas, restaurantes, centros comerciales y más. ¡Aquí nadie puede aburrirse!

Pensamientos Finales

Se debe considerar que es lista mucha más extensa la de los mejores destinos para viajar con los mejores casinos en los que se pueden apostar, pero estos 5 destinos mencionados sobresalen entre todos los otros destinos. Así que ya sabe los lugares que puede ir a visitar para que pueda jugar y apostar, y, además, disfrutar de su viaje de una gran manera.

Créditos imagen: Dino Reichmuth

https://unsplash.com/es/fotos/A5rCN8626Ck

Fuente. Tomas Green