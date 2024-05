Acer amplía a nivel global su línea de laptops Chromebook Plus

Acer amplió su línea de laptops Chromebook Plus con la Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T), ofreciendo a los usuarios un modelo duradero, compacto y orientado al rendimiento que les permite hacer más con las Capacidades impulsadas por IA de ChromeOS.

“La nueva Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T) ofrece la codiciada combinación de diseño portátil, pantalla Full HD de 14 pulgadas y tecnología orientada al rendimiento que permite a los usuarios aprovechar al máximo las interesantes capacidades que ofrece Chromebook Plus. «, dijo James Lin, Gerente General de Notebooks, Acer Inc. «Los estudiantes, empresas, familias y personas necesitan ser más productivos, conectados y capacitados que nunca, y pueden lograrlo utilizando los dispositivos Acer Chromebook Plus».

La nueva Acer Chromebook Plus 514 es la última incorporación a la línea de laptops Chromebook Plus de Acer que ofrece rendimiento y experiencias de Chromebook mejorados, enfatizando mejores diseños de hardware con pantallas y cámaras mejoradas combinadas con potentes capacidades de productividad, creatividad y multimedia.

Todo lo necesario para hacer más con Chromebook Plus

Como todas las Acer Chromebook Plus, los usuarios tienen el poder de hacer más con la nueva Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T). Equipada con un procesador Intel® Core™ i3-N305 y 8 GB de RAM LPDDR5, la Acer Chromebook Plus 514 ofrece el doble de velocidad, memoria y almacenamiento brindando un rendimiento responsivo y una multitarea eficiente, ya sea ejecutando aplicaciones integradas con tecnología de inteligencia artificial como Google Docs y Photos, ver programas favoritos en Full HD en una pantalla de 1080p o crear películas con LumaFusion. Además, el procesador garantiza disfrute durante todo el día con hasta 11horas de uso con la batería de carga rápida.

La pantalla Full HD de 14 pulgadas del Chromebook cuenta con tecnología IPS, brillo de 300 nits y amplios ángulos de visión.

La poderosa combinación del Chromebook Plus 514 de Wi-Fi 6E rápido y confiable y herramientas de conferencia hace que mantenerse en contacto sea fácil y agradable. La cámara web de 1080p cuenta con reducción temporal de ruido (TNR) para la cancelación de ruido, además de herramientas impulsadas por IA que mejoran la claridad, la iluminación y desenfocan los fondos. La función de exposición automática facial de la cámara web ajusta la exposición según las condiciones de iluminación alrededor del rostro del sujeto para obtener imágenes más favorecedoras; también cuenta con lentes Blue Glass para producir imágenes de alta calidad incluso en condiciones de poca luz. Cuando se necesita privacidad, la cámara web se puede cerrar con un obturador físico o los usuarios pueden silenciar los micrófonos duales y apagar la cámara con un solo clic. Además, las imágenes excepcionales se complementan con dos parlantes orientados hacia arriba con DTS® Audio.

Diseño portátil y duradero para conectividad y sostenibilidad

La Acer Chromebook Plus 514 fue diseñada para ser portátil pero duradera, de modo que los usuarios puedan experimentar su potente rendimiento mientras viajan durante todo el día. Con un peso de solo 1,43 kg (3,15 lb) y un grosor de 20,5 mm (0,81 pulgadas), la nueva Chromebook cumple con la norma MIL-STD 810H de EE. UU., lo que la prepara para resistir el desgaste diario. Además, se puede conectar a los dispositivos más recientes, ya sea a través de Bluetooth™ 5.2 o mediante su amplia selección de puertos que incluye dos puertos USB 3.2 Gen 1 Type-C (uno en cada lado) que admiten carga USB.

En línea con el compromiso de Acer de crear un impacto positivo continuo en el medio ambiente, la nueva Acer Chromebook Plus 514 respalda la misión Earthion de la compañía y cuenta con varios registros EPEAT, así como características ecológicas como el panel táctil OceanGlass™ hecho de material marino. -residuos plásticos ligados. Su diseño energéticamente eficiente cumple con la certificación Energy Star.

Gestión perfecta de dispositivos para escuelas

La nueva Acer Chromebook Plus 514 está disponible con Chrome Education Upgrade para una gestión perfecta de dispositivos en las escuelas. Chrome Education Upgrade ayuda a los administradores a administrar dispositivos a escala y ofrecerá políticas de administración para ayudar a administrar todas las funciones de Chromebook Plus.

Acer Chromebook Plus Enterprise 514 desbloquea recursos para empresas

La nueva línea Chromebook Plus también está disponible con Chrome Enterprise Upgrade, que desbloquea las capacidades empresariales integradas de ChromeOS. Acer Chromebook Plus Enterprise 514 permite a los departamentos de TI y al personal que apoyan incorporarse rápidamente con inscripción sin intervención, mantenerse productivos con políticas de dispositivos fáciles de administrar que simplifican las experiencias de los usuarios y mantener los datos y a los usuarios seguros con funciones como controles de datos y dispositivos remotos. borrar para evitar fugas de datos.

Fuente. Acer