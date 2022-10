Las incansables mujeres Naso emprenden en el turismo

Panamá. Son 12 mujeres de la Comarca Naso Tjër Di, que trabajan como hormiguitas desde el alba hasta el ocaso. Cada una sabe cuál es su tarea para fortalecer su organización comunitaria y generar ingresos para todas.

Isabel Sánchez, es una de esas mujeres que vive en Bonyic, a dónde se puede llegar ahora por carretera desde Changuinola. Ella junto con otras lideran la Organización de Mujeres Unidas de Bonyic (OMUB) y de Oaka, también administran una posada para alojamiento de turistas locales y extranjeros que se aventuran a conocer la cultura y belleza natural de la comarca.

A pesar de sus pocos conocimientos en la actividad turísticas, ellas son cinco estrellas en atención al cliente; con hospitalidad, sonrisas, y gran amabilidad estas mujeres llevan adelante su negocio.

“Viendo las necesidades [económicas] de nosotras, decidimos sin tener mucha preparación, emprender en el turismo”, aseguró Sánchez, de 54 años y madres de ocho hijos, quien relata que el intercambio de experiencias que han recibido, incluso con ayuda internacional, les han permitido empoderarse en el manejo de una organización relacionada con el turismo.

Cuando Isabel habla del intercambio de experiencias en el manejo de organizaciones hay que incluir su liderazgo en la comunidad como presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la escuela de Bonyic.

“Antes no me atrevía a hablar en público, pero ahora me siento segura para pararme a hablar en cualquier lugar, inclusive ir hasta la Presidencia de la República a conversar con el presidente Nito Cortizo”, manifiesta Isabel.

En 2010, estas mujeres lograron una financiación a través del proyecto Binacional de cooperación entre Panamá y Costa Rica para poner en marcha la posada turística con un huerto comunitario, donde cosechan legumbres como pepino, cacao, lechuga, plátano, naranjas, culantro, ñame, con los cuales preparan los alimentos para los huéspedes.

Cuenta que el rancho empezó con tres habitaciones con capacidad para tres personas en cada una; pero hoy día pueden atender hasta 40. Para la celebración de la Feria, Cultural, Artesanal y Agroturística de la Comarca Naso lograron alojar a 37 huéspedes, un récord para la posada.

No todo ha sido fácil para Isabel y su organización, con la llegada de la pandemia el negoció casi sucumbe, pero como ellas con incansables ante la adversidad, decidieron cosechar los productos del huerto y llevarlos hasta las casas de los clientes por toda la región.

Ahora Isabel y este grupo de hormiguitas que la acompañan están empoderadas para hacer del turismo su fuente de ingresos. Saben que tienen el potencial, porque como mujeres pueden atender el negocio. “Para mi el turismo es algo fundamental, hemos aprendido a cuidar nuestro medioambiente porque eso es lo que les gusta ver a los turistas, nuestros ríos, animales y montañas”.

“Somos 12 mujeres de escasos recursos, pero eso no nos aflige… yo me siento empoderada, y soy una empresaria”, señala con firmeza Isabel.

Dijo que están agradecida por la ayuda recibida por el Gobierno Nacional, en particular por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, a quien quisiera estrecharle la mano y darle un abrazo.

De igual manera señaló el aprovechamiento que han logrado con las capacitaciones de guías turísticos que le han servido para reforzar sus conocimientos en la atención de los turistas y en proyectar los atractivos turísticos de su comarca.

La Comarca Naso Tjër Di está compuesta por 16 comunidades y se ubica en las riberas del Río Teribe en el distrito de Changuinola, en la Provincia de Bocas del Toro, a unos pocos kilómetros del Parque Internacional La Amistad, en el cual convergen las fronteras de Panamá y Costa Rica.

Fuente. ATP