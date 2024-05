Este lunes se estrenará el documental Desenmascarando a Spacey. Este mes de mayo, el espectro audiovisual se centra en el estreno del documentalDesenmascarando a Spaceyen las plataformas deMaxy Discovery, marcando un hito en la industria con sus profundas revelaciones sobre el actor deHouse of Cards,Kevin Spacey. La producción de dos episodios programada para el 13 de mayo en Max y el 31 de mayo en Discovery a las 22hs, promete arrojar nueva luz sobre las acusaciones que han perseguido al actor ganador del Óscar durante más de tres décadas, desde 1981. Con testimonios inéditos y una investigación periodística de fondo, este documental se sumerge en las experiencias de diversos hombres cuyas vidas se cruzaron con Spacey, tanto en el ámbito del emblemático teatro Old Vic de Londres como en los sets de importantes proyectos televisivos y cinematográficos. La dirección y producción del documental están a cargo deKatherine Haywood, con el respaldo ejecutivo deDorothy Byrne y Mike Lerner, y producido por Roast Beef Productions en asociación con All3 Media International. Este equipo presenta un enfoque holístico e inquebrantable hacia las acusaciones contraSpacey, explorando no solo las experiencias personales de los afectados sino también la peligrosa dinámica de poder dentro de la industria del entretenimiento que permitió que estas historias fueran ignoradas. “Desenmascarando a Spacey ofrece una visión emotiva”de testimonios hasta ahora desconocidos, incluyendo relatos que varían desde un extra en uno de los programas de televisión más populares deSpaceyhasta jóvenes actores y ex-marines que buscaron comenzar sus carreras en Hollywood. Significativamente, la serie también cuenta con la participación deRandall Fowler, hermano mayor deSpacey, quien aporta un testimonio sobre su tumultuosa infancia.