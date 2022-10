Declararán  al barrio de El  Cangrejo: “Comunidad amigable con las aves  y los árboles”

Panamá. Una placa que declara al barrio de El Cangrejo, en el Corregimiento de Bella Vista: “Comunidad amigable con las aves y los árboles”, será develada frente al Parque Andrés Bello este sábado, por la directora ejecutiva de la Fundación Alada, Flavia Cozarelli; el representante del Corregimiento de Bella Vista, Ricky Domínguez y el invitado internacional Josep Del Hoyo, observador y videografo de aves, con más de 8,000 especies observadas en el mundo y autor del libro “All the Birds of the World”..

Este evento se llevará a cabo como parte de la agenda“ Aveprendiz” , que forma parte de la programación de la tercera versión del Panamá Bird Festival, cuyas actividades concluyen este domingo, con una variada programación tanto en el parque Andrés Bello como en el pasillo jirafa de Albrook Mall.

“El Cangrejo es la casa dormitorio y guardián de una gran cantidad de especies de aves, qué encuentran sustento, percha y descanso en medio de un oasis natural, lleno de flores, árboles y arbustos; que la comunidad ha defendido para su preservación y solaz” expresó Cozzarelli.

Agregó que El cangrejo es merecedor de esta distinción por el cuidado del ornato en sus espacios públicos, la multiculturalidad, el empoderamiento vecinal unidos en la veeduría con la Junta Comunal del sector; además de su ambiente agradable lleno de verdor y aves que hacen del barrio un lugar amigable para vivir y disfrutar de su naturaleza;

“Es una comunidad que está consciente de qué el aire limpio que proveen los árboles, ayuda a controlar la contaminación, a enmarcar la naturaleza sociable y única del barrio y a convertirse en un excelente Bird B&B para las aves”., subrayó.

Indicó que El Cangrejo alberga numerosas especies de aves, tucanes pico arco iris, tangaras, sangre de toro, bandadas de periquitos y loros entre otros; que en adelante a través del programa Aveaprendiz, avanzará el programa de educación ambiental, identificando con códigos QR, las especies tanto de árboles como de aves, para que sea un proceso de conexión para vecinos y visitantes. Invitó a la población a la fiesta de las aves en El Cangrejo el 22 de octubre y disfrute del Panamá Bird Festival conectándose con las aves.

Fuente. ATP