Cuatro hoteles gestionados por Meliá en Cuba se incluyen entre los mejores del Caribe

Las instalaciones obtuvieron la distinción Travellers´ Choice Best of the Best 2022

Cuatro alojamientos operados por Meliá Hotels International Cuba figuran entre los mejores en el área del Caribe, según la selección hecha por el portal TripAdvisor, especializado en viajes.

Los hoteles se coronaron con el premio Travellers´ Choice Best of the Best 2022, galardón basado en las numerosas opiniones positivas que dejan los usuarios de este sitio web, y que solo abarca el 1% de todos los perfiles listados en TripAdvisor. El reconocimiento los incluye también en las listas de “Los 25 Mejores”, referidas a diferentes categorías de producto.

En esta ocasión, Meliá Cayo Coco, Paradisus Princesa del Mar y Meliá Las Dunas ocuparon plazas entre los 25 complejos turísticos todo incluido más populares del Caribe, con las posiciones 7, 14 y 17 respectivamente. Por su parte, Paradisus Los Cayos logró el lugar 24 entre los hoteles de lujo de esta área.

Adicionalmente, otros hoteles operados por Meliá Cuba ostentan premios de TripAdvisor. Gracias a la excelencia de sus servicios -ampliamente destacada por los viajeros- Meliá Habana, Paradisus Varadero, Meliá Varadero, Meliá Las Antillas y Paradisus Río de Oro alcanzaron el sello Travellers´ Choice 2022.

Further Reading Gabriel Escarrer recibe la máxima condecoración de la RD

Cada año, TripAdvisor da a conocer el conjunto de atracciones turísticas favoritas de los viajeros, de acuerdo a las puntuaciones recopiladas en la web. De esta manera se reconoce a las instalaciones que han demostrado de forma constante su buen hacer en el ámbito de la hospitalidad. Para Meliá Cuba, dichos premios constituyen un orgullo y un nuevo reto, en aras de mantener y superar el posicionamiento de sus ofertas en la Mayor de las Antillas.

Para más información:

prensa@meliacuba.com

Fuente: Meliá Hotels International Cuba.