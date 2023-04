Seguridad y privacidad en OnlyFans: consideraciones a tener en cuenta

El servicio de suscripción OnlyFans cobró impulso durante la pandemia y ahora cuenta con más de 170 millones de usuarios, de los cuales 2.1 millones son creadores de contenido registrados. Si bien el sitio aloja todo tipo de contenido, está asociado en gran medida con temas para adultos. En este sentido, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, advierte que sin las medidas de precaución adecuadas el entretenimiento para adultos y la privacidad en línea puede tener consecuencias indeseadas. Los riesgos que pueden desprenderse de esta combinación incluye desde la filtración de contenidos, pasando por la porno venganza hasta las brechas de datos a gran escala.

“El hecho de que muchas personas usen OnlyFans para monetizar su contenido la convierte en una plataforma atractiva, y no solo para los creadores de contenido. Por lo tanto, es importante saber en qué se puede estar metiendo una persona, ya sea como suscriptor o como creador de contenido, y cómo protegerse de los riesgos que amenazan a la privacidad y seguridad. De hecho, al igual que sucede con muchas otras plataformas, redes sociales y servicios en línea en general, la clave para mantenerse seguro es estar informado de las amenazas que existen, administrar la configuración de seguridad y privacidad en sus cuentas y aplicar las prácticas de seguridad básicas recomendadas para para minimizar los riesgos”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de ESET Latinoamérica.

En términos de privacidad y seguridad, ESET sugiere lo siguiente:

Creadores de contenido: Quienes crean contenido para OnlyFans deben proporcionar información personal para configurar una cuenta, sus datos bancarios reales, nombre e identificación, sus perfiles de redes sociales, no solo para el proceso de verificación, sino también para recibir pagos. Es importante tener en cuenta que OnlyFans conoce la identidad de todos los creadores en la plataforma. Si bien no pueden ser completamente anónimos, pueden intentar mantener algo de anonimato en su perfil utilizando cuentas de redes sociales secundarias que no estén vinculadas a ninguno de sus contactos cercanos. También pueden optar por ocultar su rostro y evitar mostrar su ubicación en el sitio.

Se recomienda usar una dirección de correo electrónico secundaria para configurar la cuenta en caso de que alguna vez se produzca una filtración de datos personales en OnlyFans. Asimismo, también se pueden utilizar tarjetas de crédito desechables para compras en línea.

Por otro lado, es importante prestar atención a posibles intentos de robos de cuentas a través de ingeniería social o incluso mediante técnicas de ciberacoso, lo que puede llevar a entregar contraseñas y otros datos de inicio de sesión. Si un actor malicioso pudiera obtener acceso no autorizado a la cuenta de un creador, él o ella podría participar en una serie de actividades maliciosas, como:

Ver el contenido exclusivo para suscriptores publicado por el propietario de la cuenta

Cambiar la contraseña de la cuenta y bloquear el acceso de su propia cuenta al propietario

Publicar contenido nuevo en la cuenta

Eliminar contenido de la cuenta

Cambiar la configuración de la cuenta

Agregar nuevos datos bancarios para retirar fondos

Ver la información personal del propietario de la cuenta (como nombre, dirección de correo electrónico e información de pago)

Utilizar la cuenta comprometida para enviar mensajes fraudulentos a otros usuarios de OnlyFans

Suscriptores y creadores de contenido: Quienes se subscriban deberán proporcionar una dirección de correo electrónico e, independientemente de si desean contar con una cuenta paga o a una gratuita, deberán agregar los datos de una tarjeta de pago. Ya sea como creadores de contenido o suscriptores, hay algunos pasos simples pero efectivos que se pueden seguir para proteger las cuentas y mantenerse fuera de peligro. Lo más importante es:

Usar una contraseña segura y única

Habilitar la autenticación en dos pasos (2FA)

Tener cuidado al hacer clic en enlaces o descargar archivos adjuntos de fuentes desconocidas, y tener cuidado con técnicas como el phishing de voz (también conocido como vishing), ya que a menudo se utilizan para robar cuentas de usuario.

Como dato extra, la autenticación en dos pasos es una capa adicional de seguridad que está diseñada para proteger las cuentas en línea del acceso no autorizado y se ofrece a todas las cuentas de OnlyFans. Este mecanismo de seguridad requiere que para acceder a la cuenta la persona ingrese un código (el cual puede ser enviado a un teléfono o generado por una aplicación de autenticación) además de la contraseña de la cuenta.

“Muchos productores de contenido expresaron su preocupación por filtraciones, cuentas robadas, contenido publicado como acto de porno venganza e incluso por el robo de contenido que luego redistribuyen -a menudo por una tarifa- en otras redes sociales y plataformas de mensajería. En este sentido, los suscriptores también están en riesgo. El garantizar la seguridad y la privacidad de quienes trabajan en esta industria, y de quienes la consumen, requiere la máxima precaución y atención”, agrega Gutiérrez Amaya de ESET Latinoamérica.

