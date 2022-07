Cesa e Hitachi Vantara traen a la región novedosa herramienta para el uso, almacenamiento y resguardo de datos    

La revolución digital y el auge de Big Data han creado un enorme volumen de datos para el negocio promedio, generando una amplia gama de tipos de datos que las empresas deben administrar y proteger, entre ellos:

•Datos estructurados: datos que en su mayoría son generados por sistemas (ejemplo: ERP, Enterprise Resource Planning).

•Datos no estructurados: diferentes tipos de archivos, incluyendo imágenes, grabaciones de audio/video y archivos de Microsoft Office, redes sociales, entre otros, que no están sujetos a reglas.

•Datos semiestructurados: que representan un híbrido de estos tipos, donde el archivo puede contener información numérica, pero esos datos son difíciles de extraer (por ejemplo, una hoja de cálculo de Microsoft Excel).

«Esto representa un reto para las organizaciones, quienes deben almacenar, proteger, y gestionar ese tipo de datos. Para lo cual Hitachi Vantara, ha creado una solución para el resguardo de esta información, llamada Hitachi Content Platform (HCP). Esta solución permite enriquecer la data no estructurada con metadatos generados por el usuario o la empresa, creando así un Objeto, que posteriormente puede ser visualizado y gestionado» explica Trissia Monge, Gerente de Arquitectura de Soluciones de Grupo CESA.

En un estudio titulado Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-Critical, IDC predijo que los datos globales crecerán hasta 163 ZB (zettabytes, o un billón de gigabytes) para 2025, de los cuales un 80% serán datos no estructurados. Por otra parte, según los análisis realizados por Richard Joyce, Senior Analyst at Forrester (empresa Consultora Independiente), en las empresas Fortune 1000, solo el hecho de visibilizar al menos un 10% de la data no estructurada en estas empresas, equivaldría a $65 millones de ingreso adicional para estas organizaciones.

Este tipo de soluciones tienen un sin número de casos de uso en las organizaciones, dentro de las cuales podemos encontrar:

•Eliminar los silos de información.

•Almacenamiento de larga retención, incluso complementando las estrategias de respaldo de las organizaciones.

•Cumplimiento de regulaciones y Gobierno de Datos

•Información de atención de clientes por canales digitales

•Videovigilancia y analítica de negocio basada en vídeo.

•Protección de los datos de usuarios

•Oficinas remotas, sincronizando y compartiendo (ROBO – Remote Office – Branch Office)

•Accesibilidad y visibilidad de los datos no estructurados

Sobre este último punto recae una de las principales ventajas de HCT, ya que una visualización correcta y ágil de esa información permitirá a las organizaciones monetizarla, pues hará posible utilizar estos datos para tomar decisiones más acertadas y rápidas, por ejemplo: predecir la satisfacción de clientes, prevenir fraudes, priorizar dónde enfocar la planificación y automatizar la atención digital, entre otras.

“Los medios de comunicación a nivel mundial han sido ejemplos de casos de éxito de esta solución, en las cuales han simplificado sus soluciones de Media Asset Management trasladándose a herramientas libres de cintas, como HCP, que permite la creación de plataformas para la “ingesta y búsqueda” de la información transformando así las operaciones actuales”, explica Trissia Monge, Gerente de Arquitectura de Soluciones de Grupo CESA.

Estas organizaciones disminuyen las horas de trabajo en búsqueda, ya que con palabras clave, el sistema localiza todos los archivos necesarios relacionados con el tema de interés, mejorando la operación y dando soluciones estratégicas en tiempo real, además de data necesaria para análisis y toma de mejores decisiones.

“CESA ofrece estas y más soluciones a empresas ante sus necesidades de almacenamiento y seguridad, ayudando a mejorar procesos y ahorrar dinero a la hora de emplearlos. Las soluciones son amplias y se trabajan según la necesidad de cada usuario. Gracias a estas herramientas el cliente podrá tener una mejor protección de datos, y a largo plazo un ahorro en las operaciones y costos según lo requiera el ambiente empresarial”, finaliza Monge.

Grupo CESA tiene más de 15 años representando HITACHI en el país, trabajando soluciones con personal totalmente capacitado para acompañar al cliente en todo el proceso de mejora.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe