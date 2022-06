5 amenazas corporativas importantes que no son ransomware

Los cibercriminales se valen de distintas alternativas para realizar actividades maliciosas, desde aprovechar bases de datos mal configuradas, técnicas de ingeniería social para engañar a empleados y obtener información o acceso, vulnerabilidades en tecnologías que utiliza la organización o algún proveedor, o el uso de credenciales débiles y fáciles de descifrar, etc. ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, asegura que si bien el ransomware es un tipo en particular de malware que despierta preocupación a las organizaciones por el impacto económico y a la reputación, no es la única forma de amenaza informática dirigida a las corporaciones.

“El ransomware es una de las amenazas que más preocupación genera a las empresas, sobre todo por su actividad en los últimos años, pero está claro que no es la única amenaza que apunta a empresas y organizaciones de América Latina y del mundo. Existen otro tipo de amenazas que también representan un riesgo importante que deben ser contemplados en las estrategias de prevención que cada compañía lleve adelante. No hay que olvidar que salvo los ataques que tienen como objetivo realizar tareas de espionaje, la principal motivación de los actores de amenazas es obtener un beneficio económico, por lo que buscarán la forma de monetizar sus ataques, ya sea mediante la extorsión, venta de datos en el mercado clandestino de la dark web u otra forma”, comentó Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Las 5 amenazas corporativas importantes que destaca ESET y no son ransomware, son:

1. Filtración o exposición de datos: Se da como consecuencia de un acceso indebido a los sistemas de una organización. Una vez dentro de la red, algunos actores de amenazas logran esquivar los radares de detección y realizar tareas de reconocimiento, en busca de información sensible para robar o incluso escalar privilegios y acceder a información crítica y de mayor valor. Las formas de acceso inicial a los sistemas de la víctima varían, ya que los atacantes pueden utilizar distintos vectores para su cometido.

Si bien la filtración o exposición de información puede ser consecuencia de algunas de las amenazas, como un ataque de phishing que descargue un malware o ataques de fuerza bruta, las filtraciones se dan también por errores humanos, como configuraciones indebidas de bases de datos o debido al acceso de alguien interno a la organización que tenía permisos innecesarios y que por error o deliberadamente compartió información sensible. También ocurre con los dispositivos físicos robados que contienen información sensible o accesos. Por otra parte, un ataque a un proveedor podría provocar la exposición de datos de la organización, y la seguridad de este proveedor es algo que está más allá del control de la empresa, pero es un riesgo que se debería tener presente a la hora de evaluar la seguridad de la organización.

2. Ataques de fuerza bruta: Una de las formas más comunes que utilizan los cibercriminales de acceder a los sistemas de una empresa es a través de ataques de fuerza bruta. Tiene el objetivo de descifrar credenciales débiles de servicios expuestos a Internet para así lograr acceso a la red de la víctima y luego llevar adelante otra acción maliciosa, como robar información o desplegar malware. Existen distintos tipos como los ataques de password spraying o de credential stuffing, entre otros. Para ello los ciberdelincuentes se valen de software, hardware y de bases de datos (desde diccionarios, contraseñas más comunes, hasta credenciales filtradas en brechas pasadas) que les permiten de manera automatizada probar combinaciones de usuarios y contraseñas hasta dar con credenciales válidas para determinados servicios. Es importante tener presente que el uso de contraseñas débiles es una práctica común y difícil de erradicar, y esto es algo que los atacantes lo saben y por eso a lo primero que apuntan es a descifrar contraseñas cortas de entre uno y siete caracteres.

Por otro lado, con la adopción del trabajo remoto e híbrido a raíz de la pandemia los ataques de fuerza bruta crecieron exponencialmente, principalmente por grupos de ransomware, pero también por actores maliciosos que buscan desplegar otro tipo de malware o incluso backdoors, los cuales permiten la comunicación remota del atacante con el sistema comprometido.

3. Ataques a la cadena de suministro: Otra amenaza que debe ser considerada por las organizaciones, es la cadena de suministro; es decir, si se está lo suficientemente preparada para enfrentar las consecuencias de un ataque a un proveedor cuya gestión de la seguridad está más allá de su perímetro. En 2021 se registró un crecimiento de los ataques a la cadena de suministro. Muchas veces estos ataques aprovechan vulnerabilidades existentes en proveedores de software y los actores maliciosos distribuyen, por ejemplo, una actualización maliciosa o una app que deriva en el compromiso de los clientes de este proveedor. Esto les permite a los atacantes tener un alcance mayor en comparación con un ataque dirigido a una sola organización y comprometer a muchas compañías a partir de una misma campaña.

4. RAT, Troyanos de acceso remoto: Un tipo de malware muy peligroso para las organizaciones por sus capacidades para espiar y robar información. A través de comandos enviados remotamente pueden: robar credenciales almacenadas en el navegador y de apps de mensajería, ejecutar keyloggers que registran las pulsaciones de teclado, realizar capturas de pantalla, tomar fotografías, registrar audio, interceptar comunicaciones, o descargar otro malware en el equipo, entre otras.

Existen varios RAT en actividad, algunos de los más utilizados por los cibercriminales son Agent Tesla, njRAT, WSHRAT, Remcos, entre otros. Suelen distribuirse a través de campañas de phishing que incluyen correos adjuntos o enlaces maliciosos, mediante falsas aplicaciones o instaladores de programas, entre otras.

5. Ingeniería Social: Las técnicas de ingeniería social evolucionaron, hoy se observan ataques que utilizan bots de voz para robar los códigos de verificación, campañas de vishing mediante apps de mensajería como WhatsApp para hacer llamar a las potenciales víctimas, pero también a través de mensajes. Lo mismo ocurre en redes sociales, donde los atacantes no solo utilizan perfiles falsos suplantando la identidad de amigos, contactos profesionales u organizaciones, sino que también utilizan técnicas como el scraping de seguidores para captar determinado perfil de usuarios.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe