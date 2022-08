Ocho de cada 10 personas ingieren al menos un snack al día

Costa Rica. Cada persona cuenta con rasgos, culturas, preferencias y pensamientos diferentes que lo convierten en un ser único con marca personal. Y así como existe un snack para el momento y lugar adecuado, también existe para la persona adecuada.

Según el estudio State of Snacking 2022, de la empresa de origen estadounidense Mondelēz International, encargado a la consultora The Harris Poll, el 85% de los consumidores ingiere al menos un snack al día; el 88% considera que una dieta equilibrada puede incluir un poco de placer; y el 74% dice que no puede imaginar un mundo sin chocolate.

En vista de la importancia que tienen estos alimentos consumidos mayoritariamente entre comidas, te contamos qué tipo de personalidad se asocia según el snack favorito.

Galletas dulces: es el snack favorito de una persona dulce, tranquila, consentidora y amorosa. Le gusta abrazar bastante, tan fuerte como un sándwich de galletas Oreo. Uno de los pasatiempos favoritos es tener largas conversaciones, tanto por la mañana, tarde o incluso en la noche. Es como un snack que cae bien a cualquier hora del día.

Galletas saladas: es el elegido por una persona más tradicional y a la vez quien tiene más energía, tratando de sacar lo mejor de cada experiencia. Sabe manejar las situaciones bajo presión y, sin duda, es el que llega al final del año con sus metas cumplidas. Disfruta de estar en casa con amigos, y compartir algo de picar donde no puede faltar Club Social regulares o integrales.

Chicles: le gusta estar siempre en movimiento, capaz de adaptarse a cualquier situación. Es una persona con la que siempre podrás contar. Gusta de compartir mucho con la familia y seres queridos. Es la golosina de una persona moderna que disfruta de verse y sentirse bien. También le gusta descubrir nuevos mundos y, sobre todo, nuevos sabores como los de Trident.

Dulces de menta: Tiene el espíritu de aventura. Demasiado versátil y ocurrente. Es imparable y siempre tiene una solución para cada problema. Se le conoce por ser esa persona apasionada en todo lo que hace y “quiere comer el mundo” y al mismo tiempo, se caracteriza por ser fresca como un Halls y con mucha paciencia. Tiene un corazón noble y no duda en pedir disculpas si comete errores.

Chocolates: Contagia ternura. Le gusta mantener un clima positivo y de alegría en su entorno. En lo profesional es una persona activa, multifacética y persistente en sus objetivos, mientras que en la vida cotidiana es relajada y disfruta tomarse su propio tiempo, ya sea leyendo un libro, viendo una serie o realizando su pasatiempo favorito. Cuando logra un objetivo busca celebrar con un Cadbury para recargar pilas.

Bebidas en polvo: Excelencia es la palabra que mejor le describe. Se esfuerza cada día con miras en lo que cosechará en el futuro. Administra muy bien el tiempo y el dinero y aprovecha cada minuto. La familia es su prioridad ya que quiere para ellos siempre lo mejor y también prefiere lo práctico. Tang es la bebida que le acompaña en la rutina.

“En Mondelēz nuestro objetivo es brindar un snack para acompañar en cada momento y que se ajuste a cada gusto. Nuestro amplio portafolio se mantiene en desarrollo constante con el objetivo de cumplir con las expectativas del consumidor cada vez que quiera obtener un momento de indulgencia individual o en compañía. Por eso celebramos el consumo de snacks correcto, consciente y sobre todo satisfactorio para cada persona”, aseguró Teddy Vargas, director general de Mondelēz en Centroamérica y el Caribe.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe