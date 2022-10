Anuncian fechas del Guatemala Fashion Week 2022

Guatemala. La plataforma por excelencia que ha impulsado desde 2014 a la industria del diseño y la moda en el país, anunció sus fechas, actividades y sedes para uno de los eventos de moda más importantes de la región. Este evento, ya esperado por todos los amantes de la moda, la industria y el público en general tanto nacional, como regional e internacional, se llevará a cabo, como sucede desde hace 9 años, del 8 al 12 de noviembre.

Guatemala Fashion Week nació hace nueve años, en 2014, como un evento de moda que irrumpía en la escena nacional. Durante sus primeros años, ese esfuerzo estuvo acompañado por una marca de vehículos muy importante a nivel mundial. Con el tiempo, y debido a cambios de mercado y estrategias, asumió el nombre y el rol que desde el inicio jugó en el ámbito de la moda nacional: Guatemala Fashion Week es la plataforma que reúne al gremio y se convierte en un integrador, un espacio que va más allá de los días de show para ser uno donde los actores se encuentran, se conocen, se apoyan, se impulsan y buscan crecer en comunidad y colaboración, adicional de la exposición que les permite tener tanto a nivel nacional como en el extranjero y el roce con diseñadores de talla internacional.

Una semana de celebración de la moda

Las actividades se desarrollarán del 8 al 12 de noviembre en diferentes sedes. Como ya ocurrió el año pasado, las pasarelas se estarán desarrollando en distintos sitios cada día. Arranca el 8 de noviembre en Antigua Guatemala, donde, en el marco de Guatemala Fashion Week se llevará a cabo la pasarela Socarrás, Historias Hechas a Mano, del diseñador colombiano Juan Pablo Socarrás.

El 9, 10 y 11 de noviembre la moda se centra en la Ciudad de Guatemala. El 9 de noviembre es el turno de QUO, zona 4. En este recinto al aire libre se podrán apreciar las colecciones: Conexión Espiritual, de Jaspe by Vitto; Mágicos Relatos de Estilo Quetzal; y Maíz, de Victoria Rivera, estos diseñadores trabajaron de la mano con varios núcleos formados por artesanos guatemaltecos. Adicional, se presenta la colección Volcana, presentada por los seleccionados de la convocatoria a diseñadores y artesanos hecha a nivel nacional meses atrás. Estas pasarelas forman parte del programa Handmade Fashion, presentado por Agexport. El programa se completa con la presentación de las colecciones de los diseñadores Mynor Véliz, la marca Sharkar y el reconocido Mauricio Samayoa. Adicional, los asistentes y quienes sigan la transmisión por streaming, podrán apreciar el performance de la talentosa diseñadora mexicana de joyas Tanya Moss y el performance denominado Espectro de Iluminemma por Emma Gutierrez.

El 10 de noviembre la moda se trasladará a Avia, zona 10. El show lo inauguran las pasarelas a cargo del programa Academy, presentado por el Istituto Marangoni; un espacio donde estudiantes de las escuelas de diseño nacionales dan sus primeros pasos en pasarelas de nivel internacional. Las colecciones cápsulas estarán a cargo de estudiantes de Intecap, Universidad Popular, Llatzer y Universidad del Istmo. Los diseñadores nacionales que presentan sus propuestas esa noche son Marco Roma y Karla Garzaro, acompañados por los internacionales Annaiss Yucra, aclamada diseñadora peruana, quien participa por tercera ocasión y nos sorprende cada vez que desfila en Guatemala Fashion Week; y Mari Nava de Costa Rica.

El último día de pasarelas, mas no de actividades, se llevará a cabo el 11 de noviembre en Forum Zona Viva, zona 10. Será el momento para apreciar las pasarelas de los diseñadores de la convocatoria The Fashion Startups, tres pasarelas de marcas noveles que hacen su debut en el sistema de moda nacional, ellos son: Treinta y Cinco, Thian y Katia Monge. Cierra este espectacular line-up 2022, los consagrados Eduardo Figueroa, presentado por La Paleta, y Mariandrée Gaitán.

Más celebración Off Venue

Del 8 al 12 de noviembre, otras actividades se llevarán a cabo en el marco de Guatemala Fashion Week, entre ellas, un pop-up store a cargo de Vessel Atelier en Noble, zona 14, abierto del 8 al 12 de noviembre y donde podrán adquirir piezas de la colección Kuxtal, de la diseñadora Liza Carrillo, la cual presentó recientemente en Madrid. Adicional, del jueves 10 al sábado 12 estará abierto el Handmade Fashion Showroom, un espacio donde podrán apreciar y adquirir piezas únicas de diseño elaboradas con las técnicas ancestrales de artesanos nacionales en colaboración con diseñadores de moda, joyería y accesorios, incluida la colección Socarrás, Historias Hechas a Mano. Lo podrán visitar en el lobby de Agexport, zona 13.

Cómo asistir

Habrá un número limitado de entradas para el público que desee asistir, el costo por día será de Q546, así que no pierdan esta oportunidad. Y, para quienes no puedan asistir, se estarán realizando streamings los días 9, 10 y 11 de noviembre para que no se pierdan detalles de las pasarelas y propuestas de los diseñadores en esta edición 2022 de Guatemala Fashion Week. Aún quedan más novedades por revelar, les pedimos que estén atentos a la información en redes sociales de la plataforma.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe