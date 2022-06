12 meses de innovación en el centro de negocios más grande de Antigua Guatemala

Guatemala. En mayo del 2021 abrió sus puertas EL CUBO CENTER, un centro de negocios fundado para generar más y mejor trabajo en Antigua Guatemala; Por medio de oficinas y espacios de coworking brinda soluciones prácticas a emprendedores, empresarios y profesionales independientes. Hoy, a un año de haber iniciado operaciones, se posiciona como el lugar favorito para crear, colaborar y cultivar ideas.

Actualmente El Cubo Center cuenta con 3,200mts2 de construcción, en planes de crecimiento hasta 1,000mts2 más; alberga más de 30 empresas que han confiado en la capacidad operativa de las instalaciones para tener un lugar donde reunir a sus equipos de trabajo, inversionistas, clientes y proveedores; además de contar con salas de reuniones, salones y espacios abiertos para el desarrollo de distintas actividades según intereses y necesidades de las distintas empresas y sus miembros.

“Cuando iniciamos el proyecto, visualizamos reunir a una comunidad multifacética y visionaria que por medio de la innovación generará más y mejor trabajo para Guatemala. Hoy, los espacios profesionales de El Cubo, su internet de punta y programación enriquecedora, están generando negocios que trascienden fronteras, producen oportunidades y un pacto positivo en nuestra sociedad…” Comenta Christine Wilson, Co Fundadora de El Cubo Center.

Desde hace algunos años, Antigua Guatemala se ha convertido en el hogar de muchos emprendedores guatemaltecos e incluso extranjeros, quienes han encontrado en la ciudad colonial el potencial de diversos mercados y el lugar donde arraigar sus empresas generando con ello nuevas oportunidades de empleo y mejores ofertas de servicios.

Su propuesta de valor

El Cubo Center resuelve todas las necesidades del emprendedor en un solo lugar, desde diversos servicios hasta amenidades como gimnasio, restaurante y otros espacios creados para cada necesidad de los usuarios. Es el centro de negocios líder del sector en el que se crea una atmosfera de trabajo ideal. Actualmente cuenta con más de 150 espacios para coworking, lo que permite a los usuarios fortalecer y crecer su networking de manera efectiva.

“Por ahora, soy la única miembro del equipo de Bridge en Antigua, así que trabajar desde El Cubo ha sido una maravilla. He conocido a mucha gente interesante que está haciendo cosas increíbles… Realmente ya no siento que trabajo «sola»…” Comenta Andrea Carron, Directora de Innovación y Emprendimiento de Bridge for Billions en Centroamérica y Estados Unidos; miembra de El Cubo Center desde 2021.

Las membresías en El Cubo Center van desde los GTQ100 diarios hasta planes anuales según las necesidades de cada usuario. Mientras que los alquileres de salas de reuniones y salones van desde los GTQ600, a los cuales se les puede incluir los servicios de catering. Cada servicio ha sido pensado en diversas necesidades y la flexibilidad de los mismos que permiten ajustarse a requerimientos específicos, garantizando la satisfacción de todos.

Desde el inicio de sus operaciones, El Cubo Center ha trabajado en mantener su innovación constante y ofrecer siempre las soluciones que demanda su mercado, sus servicios y proveedores aliados como Artista Café y Corazonada en el restaurante, reúne en un mismo lugar todo lo necesario para desarrollar una jornada de trabajo sin preocupaciones.

Como parte de esa innovación, para este 2022 se proyecta la inauguración de la terraza que tendrá la capacidad de desarrollar eventos de hasta 100 personas. Su crecimiento es fruto de la credibilidad de sus usuarios, fortalece su posición como el mejor centro de negocios, proyectando grandes resultados para los próximos años.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe