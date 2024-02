Ivan Castro llega a la escena musical guatemalteca con “Mi Hogar”

Iván Castro es un cantautor, músico, artista independiente, y psicoterapeuta que pertenece a la Sociedad de gestión colectiva AEI desde el año 2018. Actualmente, sus composiciones están registradas en U.S. Copyright Office y en el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala.

“Este primer single nace de una conversación donde se me cuestiona que dónde yo creía que estaba un hogar. Recuerdo fue un momento de aprendizaje e intercambio que solo la madurez del tiempo da haciéndome entender esta persona que no importa si estamos en un lugar u otro, el hogar está donde la gente que te importa y suma están. Esas palabras quedaron resonando en mi cabeza y llegué corriendo a casa, saludé rápido y me encerré en el estudio con el piano.”

¿Cómo nació este primer sencillo?

Mi hogar nació de a poquitos, primero con una armonía tierna, una melodía simple pero recordable, y un mensaje que era claro: el hogar son las palabras, los gestos, las caricias. Son las luchas, las lágrimas, las reconciliaciones y los abrazos de quienes se encuentran construyendo juntos en medio de esas cuatro paredes.

Su aporte como compositor

El interés de Ivan como compositor es que poder reflexionar sobre lo que es importante. “Quiero que la canción sea un intento gentil de volver a poner en el centro a los que son verdaderamente los protagonistas… los que nos hacen bien y no necesariamente debe haber un vínculo sanguíneo.

El hogar puede tener la cara de un amigo, de una mascota, o de esas personas que están ahí para enfrentar los golpes de la vida con nosotros. Al final, todo suma en este viaje de vida.”

El proceso musical

Este material no surgió de un día a otro, es un trabajo que se ha construido de la mano de un equipo y con la participación de un gran productor que ha sabido musicalmente trabajar en conjunto como lo es Napoleón Robleto que por varios años ha sido parte del proceso y que hoy en este show de presentación también acompañó a Ivan en la batería como parte de la banda.

En palabras de Napo: “Ivan castro es súper talentoso, músico cantante y compositor. Cuando lo conocí y escuché sus temas para producirlos me emocioné mucho porque escribe de una forma muy inteligente. Es muy intelectual y eso se hace notar en sus letras.”

El show de lanzamiento

El recorrido que hicimos hoy en este show de lanzamiento a medios y amigos es el resultado de la selección de 10 canciones que me han marcado y representan mis influencias y motivaciones para ser parte de esta industria a lo largo de los años.

Un viaje que nos llevó a finalizar en la presentación del video de “Mi Hogar” que también fue presentado al público quienes en exclusiva pudieron disfrutar de este primer sencillo que promete llegar a muchos corazones.

Créditos de la canción

Compositor e intérprete: Iván Castro

Productor Musical: Napoleón Robleto

Director audiovisual video musical: Javier del Cid

Productor audiovisual: Estudio Cero

La propuesta musical de Ivan Castro «Canciones de una Serenata» podrá ser disfrutada este 14 de febrero en Majadas Once, Plaza Central, en un pequeño concierto a las 7.00 pm, puedes reservar tu espacio de manera gratuita en TreFratelli.