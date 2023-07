Plinio Herrera vuelve a la escena musical con Woodstock

Después de seis años de haber lanzado Inveniam Viam, el primer disco de su carrera, el cantautor guatemalteco Plinio Herrera, vuelve a la escena musical con su segunda producción discográfica Woodstock.

Fue en junio de 2022 cuando inicia la grabación de los diez temas que contiene el disco, en el estudio Análogo Digital, ubicado en San Lucas Sacatepéquez, Guatemala. La Pandemia hizo que Plinio tuviera un poco más de paciencia y tomara la decisión de grabar este trabajo discográfico junto a los productores guatemaltecos, David Suárez y Franc Castillejos; luego, el Mix y la masterización se realizaron en Alemania con John Higuera en Higuera Records.

El disco lleva el nombre Woodstock pues es un collage, dando alusión al festival famoso de música que se lleva a cabo en los Estados Unidos, no tanto por lo que el público iba a hacer a los festivales, sino por lo que los artistas manifestaban, un arte real, puro y no plástico. Es un collage, un festival de todas las obras que ha hecho Plinio, no lleva un orden cronológico en sí como Inveniam Viam, sino es una mezcla de historias de todos los álbumes que Plinio ha escrito. Uno de los temas principales del disco es la salud mental, el cual ya se había pronunciado en Inveniam Viam pero esta vez el tema se toca más a profundidad plasmando en su música el testimonio personal que él tiene, para comunicar al mundo un mensaje de esperanza y motivación para todos aquellos que lo escuchen, ya que él piensa que es momento de derribar los tabúes y prejuicios en la sociedad que tanto están asfixiando a la salud mental y darle una voz, pues todos de alguna manera, directa o indirecta, en silencio o anonimato, tenemos contacto con las condiciones mentales como, depresiones, manías, ansiedades etc.

De esta manera Plinio se embarca nuevamente en una nueva aventura, esta vez de la mano de músicos guatemaltecos como Juan Pablo Granados (bajo), Gerson Hernández (teclado), su estimado profesor, el gran German Giordano (guitarra principal) y el extrovertido baterista venezolano El Suago.

Su propósito sigue siendo el mismo, trascender y dejar este mundo mejor de cómo lo encontró, mejorando la vida de todos aquellos que lo rodean de alguna manera, paso a paso, cantando por un mundo de Paz, felicidad y libertad.

El disco con diez temas de su autoría fue lanzado este jueves 20 de julio con un concierto realizado en Teatro Yelem, asimismo su música podrá ser descargada en todas las plataformas digitales de música.

