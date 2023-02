Nuevo álbum de Shania Twain, QUEEN OF ME ya disponible

La leyenda ganadora de cinco premios GRAMMY® y la artista femenina más vendida en la historia de la música country, Shania Twain, presentó con orgullo su esperado nuevo álbum, Queen of Me. Escucha Queen of Me — AQUÍ .

Creando anticipación para el SHANIA-SSANCE, la Reina misma anunció el récord con una serie de favoritos de los fanáticos bops , incluyendo “Waking Up Dreaming ” , “Last Day of Summer ” y “ Giddy Up!” Cada pista provocó elogios generalizados de Rolling Stone, Billboard, Entertainment Tonight, Variety, People, Consequence, NME, Semana de la Música, y muchos más.

Queen of Me tiene TODOS los ingredientes de otro clásico de Shania. Es confiado. Es pegadizo. Es convincente de principio a fin, todo impulsado por el tipo de himnos que la transformaron en un ícono multigeneracional. El disco es una expresión ilimitada de pop que le permite sentarse cómodamente junto a los muchos sucesores de Twain en las listas de éxitos, consagrándolo como el más optimista, juguetón y alegre de todos sus álbumes.

El álbum está sónicamente inspirado en el funk y el rock de los años 70 y 80 , al igual que los sonidos con los que creció y que consideraba sus héroes. Es una salida del pasado y un paso estridente hacia un futuro en constante mejora.

El álbum consta de 12 temas nuevos. En el destacado himno de la amistad “BEST Friend”, Shania habla cariñosamente sobre su confidente más cercano mientras enfatiza “tú siempre asumes la culpa y sabes que yo haría lo mismo por ti. Pase lo que pase, sí, te tengo, y sé que tú me tienes a mí”.

El LP representa una declaración creativa profunda y dinámica de esta voz icónica, desde el enérgico tema de apertura “Giddy Up!” a través de la canción principal empoderada “Queen of Me ”, y el apasionante final “The Hardest Stone ” , que fue producido por Tyler Joseph (Twenty One Pilots) .

Con Queen of Me , Twain demuestra una vez más que tiene tanto que ofrecer como siempre, y que nunca se quedará sin grandes ideas.

Para celebrar esta próxima era con estilo, también se embarcará en una gira mundial Queen of Me, producida por Live Nation. La gira marca la primera vez que los fanáticos de todo el mundo podrán ver a la reina en todo su esplendor en casi cinco años, luego de una exitosa residencia en Las Vegas. Kelsea Ballerini, Lindsay Ell, Hailey Whitters, Breland, Robyn Ottolini, Priscilla Block, Mickey Guyton, Lily Rose, Talk y Teni lle Townes se unirán a Shania en fechas seleccionadas a lo largo de la gira.

La gira Queen of Me comienza el viernes 28 de abril en Spokane Arena en Spokane, WA y hace paradas en América del Norte y Europa en Vancouver, Denver, Toronto, Los Ángeles, Nueva York, Londres, Dublín y más antes de terminar en 14 de noviembre en el Rogers Arena de Vancouver, BC.

Además, Shania y Live Nation han anunciado que $1 de cada boleto comprado para la gira “Queen Of Me” de Shania será donado a SKC. Establecido en 2010 por Shania Twain, SKC brinda servicios que promueven un cambio positivo en la vida de los niños en tiempos de crisis y dificultades económicas. SKC brinda a los niños consultas individuales, apoyo académico y actividades grupales, así como refrigerios nutritivos y programas de comidas donde sea necesario, todo mientras se encuentran en el entorno seguro y de fomento de la confianza que es Shania Kids Can Clubhouse. Estos niños están aprendiendo las habilidades para hacer frente y superar las dificultades familiares que, a su vez, mejoran su capacidad para tener éxito en la escuela. Para obtener más información sobre Shania Kids Can, visite: www.shaniakidscan.com

