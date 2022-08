Jota G retoma su carrera musical con “Bailecito”

Luego de una pausa para reinventarse como artista, el nobel talento regresa a la escena musical para ofrecerle al público una propuesta diferente, cargada de frescura, actitud y característico sonido

Él se define como un joven “sincero, relajado, cool y gracioso” que está “completamente enamorado de la música”, y justamente esto último es lo que mueve a Jota G a cantar desde sus sentimientos, sinceridad y corazón.

Es por ello que, luego de una pausa que necesitaba para reinventarse, vuelve a la palestra con una propuesta que lo define a la perfección: “Bailecito”. Una canción “que habla de un amor sincero y joven, tocando temas cotidianos de hoy en día como lo es Tiktok. Es fresca, con melodía pegajosa y un ritmo urbano que me caracteriza totalmente”, comenta.

El single, escrito por él y producido por Jhey Music, es la punta de lanza que marca el regreso de Jota G por todo alto, y así mismo están sus expectativas. “El objetivo de mi música siempre será mostrar un sentimiento sincero, y si a alguien le llega eso, me doy por satisfecho. Vengo de una época emocionalmente difícil a nivel personal, en la que buscaba esa alegría, emoción y despreocupación del amor a través de una canción. Así nació este promocional”, cuenta.

“Bailecito” refleja su esencia artística, con la que espera conquistar muchos corazones. “Me dejo llevar por lo que soy y lo que llevo por dentro. A eso es lo que apuesto: A lo que soy al hacer música, con ritmos, acordes, melodías y letras que me gusten a mí”, asevera Jota G.

Aunque el material audiovisual que complementa el single está próximo a filmarse, Jota G sigue trabajando en paralelo. “Nunca he dejado de hacer música, gracias a eso creo que he perfeccionado mi sonido. Aspiro seguir mejorando y eso toma tiempo, por lo que puedo decir es que hay Jota G para rato. En todo este 2022 he hecho varias canciones, así que esperen mucha y buena música”, finaliza.

Para conocer más de Jota G y de todos sus proyectos, no duden en seguirlo a través de sus redes sociales como @jotagmusica_.

Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe