DJ Khaled lanza “Staying Alive” en compañía de Drake y Lil Baby

La mega estrella mundial DJ Khaled nos muestra su mega-anticipado nuevo sencillo y video musical “STAYING ALIVE” feat. Drake y Lil Baby.

DJ Khaled nos ha aplanado el camino para uno de los mayores lanzamientos de hip-hop de 2022 y su ansiosamente esperado decimotercer álbum de estudio de larga duración, GOD DID, con fecha de estreno para el próximo viernes 26 de agosto de 2022 a través de We The Best Music Group/Epic Records. Pre-agrega/pre-guarda—AQUÍ.

Estos tres titanes se han unido para el golpe definitivo. Khaled arma un himno para rivalizar con una producción impactante mientras Drake y Lil Baby se unen en un ir y venir inquebrantable. Mientras tanto, la imagen que lo acompaña continúa una tradición de videos más grandes que la vida y dignos de la pantalla grande para Khaled. Este trío entretiene en un entorno hospitalario y cautiva en pantalla, escena tras escena.

Tienes que verlo para creerlo.

El anuncio del sencillo alcanzó su punto máximo de crítica. Además de los grandes anuncios de HYPEBEAST y The Source, Billboard observó: “El nuevo álbum “God Did” continuará con el exitoso año de DJ Khaled”. Destacando una sesión de escucha privada para JAY-Z, TMZ señaló: «No tienes que creer en la palabra de Khaled sobre la calidad del disco… según las fotos, está escrito en toda la cara de Jay».

Muy pronto, Khaled nos revelará la lista completa de canciones de “God Did”.

Por supuesto, “STAYING ALIVE” continúa una serie legendaria de colaboraciones con Drake, que incluyen “POPSTAR”, triple platino, “For Free”, doble platino, “GREECE” y éxitos con certificación de oro: “To The Max ”, “I’m The One” [ft. Drake, Rick Ross y Lil Wayne], “No New Friends” [ft. Drake, Rick Ross y Lil Wayne], y más. Mientras tanto, también extiende una importante asociación creativa con Lil Baby, que abarca el triple platino “Every Chance I Get” [feat. Lil Baby & Lil Durk] y platino “You Stay” [feat. Meek Mill, J Balvin, Lil Baby y J Balvin]. Sin embargo, ¡esta es la primera vez que lanza una canción junto con Drake y Lil Baby!

El rey de los himnos ha regresado con “GOD DID”, y ofrece su trabajo más grande, audaz y prometedor hasta la fecha.

Se mantuvo muy ocupado durante 2022. Llegó a los titulares con una aparición en el escenario de los Premios de la Academia® donde abrió el espectáculo y, en particular, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. También encendió el espectáculo de medio tiempo del All-Star de la NBA con una actuación repleta de estrellas que hizo que la cancha cantara cada palabra. Además, se desempeñó dos veces como presentador en los Billboard Music Awards.

El año pasado, Khaled lanzó su duodécimo álbum de larga duración, KHALED KHALED [We The Best Music Group/Epic Records]. Llegó como su tercer debut #1 en el Billboard Top 200, sexto #1 en la lista Top Rap Albums y cuarto #1 en la lista R&B/Hip-Hop Albums. También alcanzó la certificación platino.

Prepárate para más de Khaled. Dos palabras lo dicen todo, “GOD DID”.

