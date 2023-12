El equipo Kawasaki conquistó la última fecha del Campeonato de Motocross 2023

La piloto María Paula Saborío fue la gran ganadora del Campeonato Nacional en la categoría Femenino Open, mientras que Esteban Castillo alcanzó el tercer puesto en la categoría MX1, en la octava fecha.

Costa Rica. El equipo Kawasaki culminó el fin de semana con un inigualable éxito en la octava y última fecha del Campeonato Nacional de Motocross 2023.

La gran final de la competencia se realizó el 9 y 10 de diciembre en la pista Los Alpinos en Corralillo de Cartago, y como ha sido costumbre los pilotos del equipo Kawasaki se mantuvieron en los primeros lugares.

A pesar de haber sido coronada en la fecha anterior como campeona del Campeonato Nacional de Motocross 2023 en la categoría Femenino Open por haber alcanzado la mayoría de puntos, la piloto María Paula Saborío compitió el fin de semana ocupando la quinta posición, tras sufrir un desperfecto mecánico.

Su compañero Esteban Castillo en la categoría MX1 ocupó el tercer lugar en la octava fecha del campeonato, mientras que Emilio Rubí, ocupó la sétima posición en la Pre MX2 demostrando habilidad, compromiso, gran desempeño y avance frente a sus rivales en la pista.

“Estamos contentos con los resultados que obtuvo nuestro equipo en el Campeonato de Motocross. Las excepcionales habilidades y la dedicación incansable de cada piloto han sido fundamentales para alcanzar el éxito en cada fecha, lo que refleja el arduo trabajo y la pasión que caracteriza al equipo Kawasaki”, afirmó Fabián Blando, gerente de ventas de Kawasaki.

Blando agregó que la marca está ansiosa de continuar cosechando triunfos en la temporada 2024.

El éxito del equipo Kawasaki es un testimonio de la calidad y experiencia de los pilotos lo que les permitió superar obstáculos y competir al más alto nivel.

“El campeonato representó un reto y me siento muy contenta por el esfuerzo personal, y por todo el apoyo que me brindó mi equipo en todas las fases lo que me permitió ser la campeona en mi categoría”, destacó Saborío, vecina de Santa Ana.

Los compañeros de la campeona comparten un sentimiento similar al mostrar satisfacción tanto con los resultados obtenidos como con el respaldo constante de la marca en cada competición.

“El trabajo en equipo ha sido clave para alcanzar los objetivos. Kawasaki siempre ha estado pendiente, y hemos tenido asistencia en cada evento del campeonato lo que nos da seguridad y confianza para enfrentar los retos en la pista”, precisó Castillo.

Tanto Castillo como Saborío afirmaron que las motocicletas Kawasaki fueron sus grandes aliadas a lo largo del campeonato, pues les proporcionaron confianza, seguridad; así como la potencia y el control necesario para enfrentar los desafíos únicos en los terrenos de las pistas que enfrentaron. Sin dejar de mencionar el apoyo del personal de Kawasaki involucrado en cada competencia.

Saborío dejó su marca personal sobre una Kawasaki KXF 250, mientras que Esteban Castillo optó por la KX450 y Emilio Rubí hizo lo propio en una KX250.

La Asociación Motoclub de Costa Rica, organizadora del evento, informó que darán a conocer los resultados finales del Campeonato en los próximos días.

Fuente. Kawasaki