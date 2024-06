Yuridia emociona a sus fans salvadoreños en una noche espectacular. La destacada intérprete mexicana, Yuridia, ofreció un show memorable el viernes pasado en el Complejo Cuscatlán. Con un aforo total, agotando todas las entradas. La cantante logró cautivar a los seguidores de El Salvador, que vivieron una noche de baile y canto al compás de sus temas, despertando en ellos emoción y nostalgia. El acceso al Complejo Cuscatlán se habilitó a las 6:00 P.M. Los espectadores llegaban al recinto llenos de entusiasmo y, a pesar de la lluvia, no dejaron de acudir para deleitarse con la actuación musical de Yuridia. Equipados con capas impermeables de distintos colores, la lluvia no fue un obstáculo para gozar del espectáculo. El concierto inició a las 9:30 P.M. con una explosión de luces y la energía que Yuridia transmitía. Con su potente voz y carisma, interpretó «Ahora entendí» para encender el escenario y continuar cantando sus mayores éxitos, acompañada de sus músicos quienes interpretaron el repertorio de la cantante en distintos géneros como: «Baladas», «Pop Latino» y «Regional Mexicano». Uno de los momentos que impresionó al público fue cuando subió al escenario a una fanática con la que compartió un momento muy ameno, lleno de risas y felicidad, para luego cantar juntas el tema: «Ya Te Olvidé». Además, agradeció a El Salvador por recibirla con mucho cariño: «El Salvador, estoy muy contenta de poder estar acá nuevamente después de tantos años, me encantaría quedarme a vivir aquí», expresó la artista entre risas y bromas.