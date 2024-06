Cyndi Lauper anuncia su gira de despedida, Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour. La icónica cantante y compositora Cyndi Lauper, conocida por su éxito Girls Just Wanna Have Fun, ha anunciado su retiro de los escenarios con una gira de despedida. Esta gira, que será su primera gran excursión nacional en una década, llevará a Lauper a 23 ciudades de Estados Unidos y Canadá este otoño. La gira, llamada Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour, comenzará el 18 de octubre en Montreal y concluirá el 5 de diciembre en Chicago. Los boletos para la gira saldrán a la venta con una preventa de artistas el martes, seguida de otras preventas antes de la venta general el viernes a las 10 am hora local a través de LiveNation.com. Los actos de apertura para la gira serán anunciados más adelante. Documental «Let the Canary Sing». Además de la gira, Lauper está promocionando un nuevo documental sobre su carrera, «Let the Canary Sing», dirigido por Alison Ellwood. El documental, que se estrenó en Tribeca el año pasado, comenzará a transmitirse en Paramount+ en Estados Unidos y Canadá el martes. Eventos Promocionales. Para celebrar el estreno del documental, Lauper participará en una ceremonia de toma de huellas de manos en el Teatro Chino TCL de Hollywood, seguido de un estreno privado y una sesión de preguntas y respuestas. El miércoles, Lauper aparecerá en «Jimmy Kimmel Live!» para hablar sobre el documental y la gira de despedida. Cyndi Lauper, una figura querida en la música y el entretenimiento, está lista para dar un emotivo adiós a sus fans con esta gira final, marcando el cierre de una era icónica en su carrera.