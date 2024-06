Paris Hilton aún sufre estrés postraumático por los abusos sexuales que sufrió en un internado. La socialité, de 43 años, denunció en 2020 haber sido sometida a torturas «verbales, físicas, emocionales y psicológicas» cuando estudiaba en Provo Canyon, un centro psiquiátrico interno para jóvenes en teoría problemáticos ubicado en el estado de Utah, Este miércoles ha comparecido ante el Congreso de los Estados Unidos para confesar que sufrió «abusos sexuales» y fue «obligada a tomar medicamentos» como parte una campaña mayor para atajar las situaciones de desamparo y violencia que viven uchos niños en los sistemas de asistencia social de Estados Unidos. «Conozco por experiencia personal el daño que causa el internamiento en centros de tratamiento residencial para jóvenes…», aseguró Paris en su declaración inicial. «Me ha causado un grave trastorno de estrés postraumático y un trauma que tendré el resto de mi vida». La cantante de ‘Stars Are Blind’ contó cómo fue «arrancada» de su cama a los 16 años y llevada al internado para ser rehabilitada por su comportamiento rebelde, pero la realidad de sus días en el centro era muy diferente a la que le habían contado a sus padres. «Estos programas prometían curación, crecimiento y apoyo, pero en lugar de ello no me permitieron hablar, moverme libremente ni siquiera mirar por una ventana durante dos años», ha lamentado.»Me obligaron a tomar medicamentos y abusaron sexualmente de mí. Me inmovilizaron violentamente y me arrastraron por los pasillos, me desnudaron y me encerraron en régimen de aislamiento». Paris insistió en que no culpaba a sus padres, Rick y Kathy Hilton, por haberla matriculado en la escuela porque ellos creían que estaban ayudándola y además no pudo pedirles ayuda porque todas sus llamadas estaban monitorizadas.