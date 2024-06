Expareja de Freddie Mercury recibirá millones por catálogo de Queen. Mary Austin, la expareja de Freddie Mercury, está a punto de recibir una impresionante suma de dinero después de la venta del catálogo musical de Queen por aproximadamente USD 1.200 millones. Según un acuerdo con Sony, Mary Austin, de 73 años, recibirá un pago de cerca de USD 237 millones. La esposa de Freddie Mercury recibirá USD 237 millones tras la venta del catálogo de Queen. Desde la muerte del icónico vocalista de Queen en 1991, Mary Austin ha sido la principal beneficiaria de sus bienes. Inicialmente, recibió la mitad del patrimonio de Mercury y, más tarde, otro 25% tras el fallecimiento de los padres del músico. Además, continúa recibiendo el 18,75% de los ingresos generados a nivel global por Queen Productions, la compañía encargada del control del catálogo de la banda y la distribución de las ganancias entre los miembros sobrevivientes: Roger Taylor, John Deacon y Brian May. Aunque Mary no mantiene contacto frecuente con los antiguos compañeros de banda de Mercury, juega un papel clave como fideicomisaria del Mercury Phoenix Trust, una organización benéfica creada en honor a Freddie Mercury que trabaja en la concientización y recaudación de fondos sobre el VIH/SIDA. ¿Cómo fue la relación del recordado Freddie Mercury y su expareja, Mary Austin?. La relación entre Mercury y Austin comenzó en 1970 cuando él llegó a Londres con la esperanza de convertirse en un exitoso músico. Aunque su relación amorosa terminó en 1976 cuando Mercury reveló su orientación, ambos mantuvieron una amistad cercana hasta el final de su vida. Con la reciente ganancia proveniente de la venta del catálogo de Queen, Mary Austin se posicionará entre las 100 mujeres más ricas de Gran Bretaña. El acuerdo de venta del catálogo de Queen a Sony Music Entertainment por más de mil millones de dólares ha marcado un hito en la industria musical. Esta adquisición incluye los 15 álbumes de estudio y numerosos sencillos exitosos que han definido a la banda durante décadas, como los himnos «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You» y «We Are the Champions». A diferencia de otros artistas, Queen mantendrá los derechos para ejecutar su música en conciertos en vivo. Los miembros fundadores Brian May y Roger Taylor, junto con el cantante Adam Lambert, siguen realizando giras desde el año 2011. El bajista John Deacon se retiró de la música en 1997. Además de los derechos musicales, el acuerdo también abarca las ganancias por merchandising, los ingresos de la película biográfica «Bohemian Rhapsody» estrenada en 2018 y proyectos o acuerdos de licencia futuros. Los catálogos de música se han convertido en activos valiosos para los inversores, generando dividendos similares a las acciones de empresas. La valoración del catálogo de Queen se basa en los rendimientos anuales que el comprador puede anticipar en las próximas décadas. En Estados Unidos, Queen ha vendido más de 25,9 millones de de álbumes entre 1991 y 2017. Esta cifra aumentó a 3,58 millones en 2019 después del éxito de la película biográfica protagonizada por Rami Malek, según datos de Luminate.