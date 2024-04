Llega Kaspersky Next, la nueva línea de productos emblemáticos para empresas

La nueva oferta proporciona tres niveles de protección, diseñados para ajustarse a las necesidades de cada organización, así como a la complejidad de su infraestructura de TI y los recursos disponibles.

Kaspersky presenta su nueva línea de productos empresariales, Kaspersky Next, la cual combina una sólida protección de endpoints con la transparencia y velocidad de EDR (Endpoint Detection and Response), más la visibilidad y eficiencia de las herramientas de XDR (Extended Detection and Response). Ahora, los clientes pueden seleccionar entre tres niveles de protección según las necesidades del negocio, la complejidad de su infraestructura de TI y los recursos que dispongan.

En un panorama de ciberamenazas en constante evolución, es vital que las empresas cuenten con una solución integral de ciberseguridad en la que puedan confiar y depender para una protección eficaz. Según el Informe de modernización de SOC y XDR de Enterprise Strategy Group, las empresas todavía tienen dificultades para encontrar herramientas de seguridad de la información que puedan detectar e investigar amenazas avanzadas con anticipación.

Kaspersky Next es una nueva línea de productos de ciberseguridad que ofrece una potente protección de endpoints equipada con capacidades de Inteligencia Artificial (AI) e Inteligencia de Amenazas proporcionada por un equipo local, junto con tecnologías EDR y XDR a clientes corporativos de diferentes tamaños y sectores. Como las soluciones de ciberseguridad más avanzadas y efectivas, EDR y XDR ayudan a las empresas a afrontar los ataques más frecuentes, evasivos y complejos, brindándoles a las empresas visibilidad total, control, respuesta rápida y búsqueda proactiva de amenazas.

Kaspersky Next es independiente de la implementación y permite instalaciones tanto en la nube como en un servidor corporativo local (on premise). Las empresas pueden manejarla mediante una consola optimizada para realizar rápidamente tareas básicas de ciberseguridad o mediante una consola de nivel empresarial con controles más granulares y monitoreo avanzado.

La nueva línea de productos ayuda a las empresas a desarrollar funciones cruciales de ciberseguridad para brindar una protección robusta contra amenazas (ransomware, malware), filtraciones de datos, así como evitar la penetración de la infraestructura, como el compromiso del correo electrónico empresarial (BEC, por sus siglas en inglés), ataques a la cadena de suministro, exploits y otras vulnerabilidades.

Kaspersky Next incluye múltiples funciones de automatización, como monitoreo y bloqueo de la nube, manejo de vulnerabilidades y parches, verificación de IoCs y manuales de estrategia que ayudan a las empresas no sólo a respaldar la detección y remediación efectiva de amenazas nuevas y complejas, sino también a reducir significativamente la carga de los equipos de ciberseguridad, minimizando así el número de tareas rutinarias de ciberseguridad.

Kaspersky Next incluye actualmente tres niveles de productos:

Kaspersky Next EDR Foundations proporciona una poderosa protección de endpoints que identifica y neutraliza las amenazas antes de que puedan dañar los procesos comerciales. Los controles de seguridad flexibles y sencillos y los escenarios de TI integrados permiten usarla sin intervención y a las empresas personalizar sus políticas de seguridad para satisfacer sus necesidades únicas.

Este nivel se recomienda para empresas donde la seguridad de la información está a cargo de los departamentos de TI.

Kaspersky Next EDR Optimum ofrece una amplía protección para entornos basados en la nube y extiende las capacidades de respuesta e investigación para permitir que las empresas con un pequeño equipo de seguridad puedan crear procesos esenciales de respuesta a incidentes con recursos mínimos.

Este nivel es recomendado para empresas con equipos pequeños de ciberseguridad.

Kaspersky Next XDR Expert agrega, analiza y correlaciona datos de diversas fuentes en la infraestructura de TI de una organización, lo que ofrece visibilidad en tiempo real, así como conocimientos profundos sobre la evolución de los riesgos cibernéticos emergentes, lo que permite detectar las amenazas avanzadas de manera temprana y automatizar la respuesta. Es una solución de ciberseguridad sólida que también puede integrarse con otras tecnologías, inclusive de otros fabricantes.

Esta solución es recomendada para empresas con equipos experimentados en ciberseguridad o Centros de Operaciones de Seguridad (SOC).

Kaspersky Next es parte del ecosistema de productos B2B de la empresa y está diseñada para ser directamente compatible con otras soluciones y servicios de Kaspersky. Con la creciente demanda de una protección de ciberseguridad más completa, las empresas también pueden migrar fácilmente de un nivel a otro, según sus requisitos de ciberseguridad.

“El lanzamiento de Kaspersky Next tiene dos significados importantes: la llegada de la solución XDR y la reinvención de toda nuestra oferta de soluciones corporativas, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia como proveedores empresariales. Kaspersky Next simplifica las tecnologías EDR y XDR para empresas y organizaciones de todos los tamaños. Estamos brindando la mejor protección, impulsada por nuestra experiencia exclusiva, a todos los clientes, desde aquellos que no cuentan con profesionales de ciberseguridad hasta aquellos que cuentan con equipos especializados. Nuestro objetivo es permitir a las empresas desarrollar mejores estrategias de protección, junto a una seguridad confiable y rentable que se adapte a sus necesidades”, afirma Claudio Martinelli, director general para las Américas en Kaspersky.

Fuente. Kaspersky.