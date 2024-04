Foro Internacional ONU Turismo – Quintana Roo “Turismo y Cultura: una relación de película”

Tiempo de lectura estimado: 4 minutos

Quintana Roo y ONU Turismo destacan el potencial del turismo audiovisual: Las tendencias actuales apuntan al mayor dinamismo de destinos que promueven su oferta cultural y turística mediante contenidos audiovisuales.

Organizado por ONU Turismo y el Gobierno del Estado de Quintana Roo a través del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo ―entidad que es Miembro Afiliado de ONU Turismo― el Foro Internacional «Turismo y Cultura: una relación de película» ha servido para poner en relieve el potencial del turismo audiovisual para dinamizar la oferta de los destinos y su idoneidad para el marketing y la promoción turística. Los participantes han debatido sobre la creación e implementación de políticas públicas para la promoción a través de los contenidos audiovisuales, la concienciación de los turistas sobre la protección ambiental y cultural mediante el contenido en pantalla, así como la relación más amplia entre el turismo, la cultura y las industrias creativas.

«Como parte de la diversificación de la oferta turística, el contenido audiovisual puede fomentar las relaciones y la afinidad cultural entre distintos países y comunidades. Tanto el turismo como el sector audiovisual celebran y promueven la cultura, fomentan el empleo y ofrecen oportunidades de crecimiento», indicó Zurab Pololikashvili, Secretario General de ONU Turismo.

Mara Lezama, Gobernadora del Estado de Quintana Roo, mencionó: «Me enorgullece compartir que estamos avanzando decididamente hacia una Nueva Era en el turismo. Hemos consolidado políticas públicas que promueven la diversificación de nuestras ofertas turísticas, entre ellas, el segmento cultural como uno de los pilares fundamentales. Nuestro Caribe Mexicano, con sus paisajes paradisíacos, su riqueza cultural y una infraestructura turística de primer nivel, se posiciona como un escenario ideal para fortalecer nuestra oferta y posicionar a Quintana Roo como un referente en el ámbito audiovisual.»

El evento se ha celebrado en el marco de la XI Edición de los Premios Platino Xcaret del Cine Iberoamericano, el mayor encuentro de la industria audiovisual de habla hispana, y ha reunido expertos del mundo de turismo y cultura.

Aprovechando el marco de este evento, ONU Turismo ha firmado un Memorando de Entendimiento con el Grupo Xcaret ―Miembro Afiliado de la Organización― que sienta las bases para la colaboración orientada hacia promover conjuntamente buenas prácticas en la preservación del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, y el bienestar de las comunidades locales.

ONU Turismo trabaja para el desarrollo del turismo audiovisual

ONU Turismo viene ampliando su trabajo en el campo del turismo audiovisual para dar respuesta a la mayor demanda de recomendaciones y orientación en materia de elaboración de políticas públicas y del desarrollo sostenible de este segmento de turismo. El reciente estudio conjunto ONU Turismo – NETFLIX Cultural Affinity and Screen Tourism – The Case of Internet Entertainment Services ofrece a los responsables políticos y a agentes del sector turístico información y recomendaciones valiosas para desarrollar e implementar políticas que hagan que sus destinos sean atractivos para los productores audiovisuales. Asimismo, pretende ayudar en la formulación de estrategias enfocadas a promover el turismo y el consumo de cultura local, invirtiendo en capacitación y formación para desarrollar el sector cinematográfico y las industrias creativas locales, con el fin de asegurar un alto nivel de talento, infraestructura y capacidad de producción.

El Destino Quintana Roo

El Estado de Quintana Roo sigue afianzando su posicionamiento como destino turístico, gracias a proyectos de gran envergadura como es la puesta en marcha del Tren Maya. Quintana Roo ha recibido en 2023 un número récord de turistas con más de 20 millones y está llevando acciones para salvaguardar su patrimonio cultural y natural, en línea con su Plan Maestro de Turismo Sustentable de Quintana Roo 2030.

XI Edición de los Premios Platino Xcaret

Con el objetivo de promocionar, difundir y acercar la cultura y la cinematografía iberoamericana, los Premios Platino Xcaret del Cine Iberoamericano reúnen una vez al año a las figuras más destacadas de la industria audiovisual hispanoamericana, premiando las mejores producciones del audiovisual en castellano y portugués.