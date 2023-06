Jennifer Lawrence no descarta volver a “Los juegos del hambre” en el futuro. La saga de Los juegos del hambre (The Hunger Games) fue una de las distopías literarias y cinematográficas más exitosas de su tiempo. Han pasado 11 años desde que se estrenó la primera película, pero el fenómeno vuelve a las salas de cine con el lanzamiento de su precuela Balada de pájaros cantores y serpientes este 2023. Mientras nuevos rostros se suman al universo de la franquicia, la estrella de las películas originales Jennifer Lawrence no cierra la puerta a volver como Katniss si las circunstancias lo ameritan. En conversación con Variety, la actriz ganadora del Oscar por El lado luminoso de la vida fue consultada por el personaje que la convirtió en una heroína de acción y si estaría dispuesta a interpretarla otra vez. “¡Oh, por Dios, totalmente! Si Katniss alguna vez regresara a mi vida, 100 por ciento”, respondió la artista que ahora promociona la comedia para adultos Hazme el favor. “A mi socio productor casi se le sale el corazón justo ahora”, añadió. La última película de Los juegos del hambre con el reparto original fue Sinsajo (2015). Lawrence dio vida a la rebelde hábil con el arco y la flecha, Josh Hutcherson fue Peeta Mellark y Liam Hemsworth tomó el rol de Gale Hawthorne durante cuatro largometrajes. Si bien la historia de Everdeen cerró definitivamente en los libros y en las películas producidas por Lionsgate, nada alegraría más a los seguidores del relato distópico que algún cameo de las primeras estrellas de la saga si dicho universo continuara expandiéndose. Por otro lado, Lawrence confirmó que sigue en contacto con el equipo que trabajó con ella en Los juegos del hambre y también está expectante por la nueva película de la franquicia. “La estoy esperando con ansias. Son las mismas personas [trabajando ahí], así que recibo fotos del equipo de producción. Así que es muy emocionante. Estoy emocionada por verlo”, expresó en una entrevista con Entertainment Tonight. Balada de pájaros cantores y serpientes se enfocará en la creación de los primeros Juegos del hambre y el pasado del despiadado presidente Snow. Llega a los cines de Estados Unidos en noviembre del 2023. En tanto, Jennifer Lawrence y Andrew Feldman protagonizan Hazme el favor, film de corte adulto que se estrena el 23 de junio en cines. La comedia presenta a Maddie, una joven con deudas que acepta una oferta de trabajo poco común por parte de los padres de Percy: salir con su hijo y convertirlo en un hombre antes de que este vaya a la universidad.