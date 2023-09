Camilo: «Estoy en ese proceso de redescubrir quién soy hoy y cómo traducirlo en canciones». El cantante colombiano Camilo «regresa a casa» a componer con nuevas reflexiones sobre su matrimonio y su paternidad, tras haber pasado más de dos años de gira: “Estoy en ese proceso de redescubrir quién soy hoy”, cuenta en una entrevista con EFE. «(Quiero saber) quién soy ahora y cómo se traduce en ideas y en canciones», ahonda el autor de temas como «Vida de rico» o «El mismo aire». Después de que Camilo se hiciera uno con el sonido de su último álbum de estudio «De adentro pa’ fuera», el cantautor se quedó con un sentimiento de «vacío» creativo que pensó que nunca más podría volver a llenar. «Yo cuando hago un álbum digo, a mí no me quedó nada más por compartir, esto es el final de mi creatividad porque no me quedó pendiente nada», menciona. La analogía más precisa que encuentra para explicarlo es la del embarazo y el proceso de desapego que su esposa, Evaluna Montaner, tuvo que afrontar después de darle vida a su hija en común, Índigo. «Evaluna me contaba lo intenso y lo raro que era no tener a Índigo adentro (…) Lo digo para hacer un paralelo con lo que siento con mi creatividad, que cuando yo logro entregar y armar todo en esa ‘criatura’ (un disco), me genera un hueco el pensar ¿y ahora?», comenta. Desde aquel septiembre de 2022 que «nació» su último álbum hasta la actualidad, Camilo siguió cosechando éxitos como una nueva nominación al Grammy 2023 y continuó con una gira mundial que lo llenó de experiencias y aprendizajes culturales.