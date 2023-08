Angelina Jolie contrata a su hija como su asistente. Angelina Jolie tiene todas las intenciones de que su nuevo proyecto, la adaptación del musical The Outsiders en Broadway sea familiar, y es que la protagonista de Maléfica contrató a su hija Vivienne como su asistente. Vivienne, la menor de los seis hijos que Angelina Jolie tiene con su ex Brad Pitt, trabajará como su asistente en el área de producción en esta obra, con la intención de que vaya formando experiencia en las artes escénicas. Al parecer, la adolescente de 15 años se enamoró de la historia cuando acompañó a su mamá al estreno de la obra en San Diego, California, sin embargo, es no es el motivo por el que Angelina le dio el trabajo. Angelina explicó en un comunicado a Entertainment Tonigh que Vivienne es perfecta para el puesto debido a su forma de ser, ya que nunca le ha gustado ser el centro de atención, además de que prefiere apoyar el talento desde un plano más discreto. “Viv me recuerda a mi mamá en el sentido de que no se enfoca en ser el centro de atención sino en ser un apoyo para otros creativos”, aseguró la actriz en el comunicado. Además, está segura de que su hija trabajará muy duro para entender cuáles son sus responsabilidades y cómo puede contribuir al éxito del musical. “Ella es muy reflexiva y seria sobre el teatro y trabaja duro para comprender mejor cómo contribuir”, añadió Angelina.