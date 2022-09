Romeo Santos logra posicionar Fórmula Vol.3 en el top global de Spotify. El “rey de la bachata”, Romeo Santos, logró colocar su álbum “Fórmula Vol.3”, que presentó la semana pasada en Miami, en el primer puesto de las listas “Top Álbum Debut Global” y “Top Álbum Debut USA” de Spotify, según informó su casa discográfica, Sony Music. A tan solo una semana del lanzamiento, sus sencillos “Sin Fin”, junto a Justin Timberlake, “El Pañuelo”, junto a Rosalía, y “Me Extraño”, junto a Christian Nodal, han sido tendencia global. Luego de tres años sin lanzar un disco, Romeo Santos está de vuelta con “Formula Vol. 3”, en el que incluye “Sus huellas”, que lanzó el pasado 14 de febrero. En esta oportunidad en su disco, Romeo Santos invitó a cuatro leyendas del merengue Fernando Villalona, Toño Rosario, Rubby Pérez y Ramón Orlando para el tema “15.500 noches”, un merengue tradicional con formidables arreglos de Ramón Orlando. “Este es un disco que me llevó tres años y medio hacer. Es un homenaje a la bachata y a mi República Dominicana», ha dicho Romeo. Como lo indica su nombre, la producción completa la trilogía que comenzó en 2011, cuando Santos lanzó “Fórmula Vol.1”, su primera producción como solista. En esta tercera entrega y a diferencia de discos anteriores, la bachata es la protagonista en cada una de las canciones, incluyendo las colaboraciones sorpresas como “Me extraño”, con el mexicano Christian Nodal, y “Sin fin”, con Justin Timberlake. “Él (Timberlake) cambió la melodía, las letras; compuso, produjo. Hubo un momento en que lo vi en el estudio dirigiendo a mi guitarrista”, detalló Santos. A diferencia de “Utopía”, su disco anterior, en “Fórmula Vol.3” no hay coqueteos con lo urbano. El artista explicó en una entrevista con la revista Billboard que “hay muchos artistas buenísimos en esos géneros. Yo no quería distraer de la bachata y el merengue”. “La bachata me necesita. Me tenía que poner la capa de Superman para defender a mi cultura”, agregó. Para esa defensa tiene varios aliados, entre los que se destaca Rosalía, con quien canta “El Pañuelo”.