Marc Anthony en un concierto pide aguardiente y le lanzan un botellazo. Marc Anthony se presentó en Medellín, Colombia, como parte de su gira Viviendo Tour y aparte de la algarabía y los aplausos fue recibido con un botellazo de parte del público. El momento en que uno de los asistentes lanzó una botella y golpeó al artista en una pierna, quedó captado en video y se ha viralizado en las redes sociales. Mientras cantaba, el salsero se dirigió al público: “¿Saben qué me falta? Un aguardiente de esos” y alguien se lo tomó muy en serio y le aventó una botella de vidrio, situación que además de lastimarlo, le causó mucho enojo. Tras el golpe, y mientras cantaba un verso de su canción “Flor Pálida”, Marc Anthony tiró sus gafas a un lado y con un gesto de sus manos, les pidió a las personas que no arrojaran nada. ‘No tiren. Me la compro’, afirmó el artista antes de seguir cantando su famoso éxito. Después del incidente, el evento se desarrolló de forma normal, indica El Espectador. Pese a todo el intérprete de “Valió la pena” siguió con el show hasta el final.