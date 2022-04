Jennifer López y Ben Affleck firman contrato prematrimonial sobre su vida íntima. Los últimos años, Ben Affleck se ha vuelto el centro de atención por diversas razones desde sus problemas con el alcoholismo, su paso por el Universo Extendido de DC y la cancelación de su propia película de Batman dirigida y protagonizada por él mismo, hasta su situación sentimental que comenzó a protagonizar las portadas de las revistas de nota rosa en donde se ha hablado de su divorcio de Jennifer Garner, su corto pero intenso noviazgo con Ana de Armas y su regreso con Jennifer Lopez después de casi 20 años de que salieran por primera vez. La cantante, por su parte, ha padecido situaciones similares, sobre todo después de su compromiso con el beisbolista Alex Rodríguez que llegaría a su fin en 2021. Desde que Jennifer y Affleck comenzaron a salir juntos de nuevo, se han vuelto una de las parejas preferidas de los paparazzis e incluso de sus fans. Ahora se sabe que la pareja se ha comprometido por segunda ocasión, pero todo parece indicar que han decidido adelantarse a firmar algunos asuntos importantes. Aunque prácticamente Ben y López se conocen casi de toda la vida, aún hay cosas que deben dejar claras antes de, ahora sí, dar el siguiente paso. Según los informes que han comenzado a surgir, fue iniciativa de la actriz de Cásate conmigo y Nunca Más poner ciertas condiciones y plasmarlas no sólo de palabra, sino en un documento legal que el actor ya habría firmado. Bien dicen que el sexo es parte importante para que un noviazgo o un matrimonio se mantengan en pie, y es precisamente uno de los puntos más importantes que establece el contrato de Jennifer López según lo que informa ABC (vía El Universal). En el acuerdo legal escrito y ahora firmado por el actor de Argo señala que la pareja deberá tener relaciones sexuales mínimo cuatro días a la semana a partir de que se casen. Aún no se confirma cuáles son los detalles económicos de este acuerdo, y aunque ya se han desatado muchas burlas al respecto por ser algo que no debería estar bajo un contrato, también se ha especulado que quizá esa haya sido la razón por la que se separaron a principios de los 2000. Hasta el momento las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, y se ha bromeado sobre el secreto de la eterna juventud para JLo. Hasta el momento parece que todo entre ellos va viento en popa, y fue la misma cantante quien compartió en un video en su sitio web oficial en donde mostró su anillo de compromiso evidenciando su emoción. Sin duda, los fans de la cantante esperan que este sea su matrimonio definitivo después de varios tropiezos a los que se ha enfrentado desde hace años. Mientras tanto, Affleck ha estado enfrentando rumores sobre su supuesta presencia en una aplicación de citas llamada Raya, después de que Emma Hernan, estrella del reality show Selling Sunset, afirmara durante el programa que había tenido interacción con el actor justo antes de su reencuentro con JLo. El equipo del actor ha señalado a People que esa información es falsa y que el actor no ha usado ese sitio desde hace años.