Gobierno proyecta recuperar $2,000 millones tras combate a la evasión

El Salvador. El combate a la evasión fiscal que lidera el Gobierno del Presidente Nayib Bukele generará un ingreso adicional al país de más de $2,000 millones al finalizar 2022, afirmó el ministro de Hacienda Alejandro Zelaya.

Con ese ingreso adicional, El Salvador honrará sus deudas, sus compromisos financieros y tendrá dinero para seguir impulsando el desarrollo del país.

“El principal catalizador ha sido el plan antievasión. Esa política pública que tanto fue criticada, que incluso, Fusades y ANEP, sacaron comunicados que íbamos a espantar la inversión extranjera, que íbamos ahuyentar a los inversionistas, que estábamos persiguiendo políticamente a los empresarios, ahora se ha demostrado que todo eso, era mentiras”, afirmó el ministro Alejandro Zelaya.

Por el contrario, la solidez y las medidas antievasión acertadas, impulsadas en el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, han puesto a El Salvador como referente en este tema y visto como país que tiene una estrategia para cumplir con sus obligaciones y salir de la trampa de su deuda.

El titular de Hacienda remarcó que solo haciendo crecer los ingresos propios se dejará de depender menos del financiamiento externo y de esa manera se van a reducir las brechas del presupuesto.

Zelaya citó una de las conclusiones a las que llegó el Bank of America de los Estados Unidos en su informe respecto a El Salvador, que el país ha crecido un 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en la recaudación tributaria por encima de la pandemia que afectó al mundo entero y el país no fue la excepción.

No basta con solo salir de los compromisos financieros del país porque no se saldrá de la trampa de deuda que heredaron los gobiernos anteriores de Francisco Flores, Tony Saca, Mauricio Funes y Alfredo Cristiani, es necesario que el PIB empiece realmente a crecer; de acuerdo con el análisis del Bank Of América, el país ha crecido a un ritmo de 16 % y los gastos a 4 % anualmente, se tiene la capacidad de pago de obligaciones.

Una medida del Gobierno del Presidente Nayib Bukele para atacar la evasión al fisco fue llevar ante la justicia a los empresarios que estaban en deuda con el fisco, de ahí que cada jueves sumó decenas de casos investigados por la Fiscalía.

Fuente: La Página.